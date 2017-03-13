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İstikbal için İstiklal dediler

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İstikbal için İstiklal dediler
Muammer Dereli Fen Lisesi öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde ‘İstikbal İçin İstiklal’ adlı oyun sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulunun 96. yıl dönümü sebebiyle anma programı düzenledi. SDKM’de düzenlenen programda Muammer Fen Lisesi öğrenciler, ‘İstikbal İçin İstiklal’ adlı oyun sergiledi. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazmayı nasıl kabul ettiğinin hikayeleştirildiği oyun izleyenlerde beğeni topladı.

Anma programına İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Vali yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmeşen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Fehmi Rasim Çelik, “Bugün kabulünün 96. Yılını idrak ettiğimiz milli marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’a Türkiye Cumhuriyeti olarak çok şey borçluyuz” dedi.

TARİHE SAYDI DUYMAK GEREK

Çelik şöyle devam etti:

 “90 yıl önce nasıl ki bu milleti bölmek, parçalamak için araya nifak tohumlarını ekmek isteyenler olmuşsa, bugün de bunu gerçekleştirdiği zannına kapılanlar vardır. O gün olduğu gibi bugün de bu milletin arasına tefrika sokmak isteyenler mevcuttur. Bu düşmanlara aman vermemek tarihine saygı duymak, ecdadını sahiplenmektir” şeklinde konuştu.

Törende ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen “ En Güzel İstiklal Marşını okuma” yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de tören de dağıtıldı.

Şennur YILDIZ

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