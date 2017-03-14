İstiklal Marşı ve Milli Şairi Kartepe’de saygı ile anıldı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. Yıl Dönümü Kartepe’de düzenlenen törenlerle kutlanırken, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy da saygı ile anıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, veliler ve öğrencilerden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte İstiklal Şehitleri ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri hep birlikte anıldı.

Törende konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 96 yıl önce ‘Korkma!’ diye başlayan dizeleriyle bize asıl korkakların kimler olduğunu çok iyi anlatmıştır. Türk Milletinin korkusuz olduğunu, alçakların, hainlerin, ihanetçilerin hiçbir zaman kötü emellerinden vazgeçmeyeceğini dizeleriyle çok güzel ifade etmiş ve günümüze ayna tutmuştur. O yıllardan bu günlere çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine kast edenler hiç eksik olmadı. Atalarımız, ülkemizin milli birliğine beraberliğine kast edenlere en güzel cevabı vererek, onları savaş meydanlarına gömmüş, Ege’nin serin sularına dökmüştür. Bu vesileyle, öncelikle Kurtuluş Savaşında ve 15 Temmuz’da kanlı ve hain darbe girişiminde kaybettiğimiz demokrasi şehitlerimizi, bütün ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi -Allah Bu Millete Bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın- duasını tekrar ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Son haftaya damgasını vuran Hollanda’nın yarattığı diplomatik krizle ilgili de düşüncelerini belirten Başkan Üzülmez, “Bugün dünyada kendisini güç zanneden, darbe girişiminde bulunulmuş bir ülkede olağanüstü hali kınayan, emperyalist, sömürgeci zihniyeti ile bize her fırsatta demokrasi dersi vermeye çalışan Avrupa, bir bakanımızdan korkmuş ve olağanüstü hal ilan etmiştir. Osmanlı’nın torunu olan tek başına bir Türk Kadını, Hollandayı titretmeye yetmiştir. Bu yüzden ‘Korkma’ diye başlayan İstiklal Marşımız çok değerli ve anlamlıdır. Yaşayan tarihe şahitlik etmektedir. O günkü şartlarda inancıyla nice zaferler kazanan Türk Milleti, bugünde aynı cesarete ve inanca sahiptir. Bunu da tüm dünyaya korkuyla izlemektedir” diye konuştu.

Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen İstiklal Marşını’nın kabulünün 96. Yıldönümü töreni İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ortaokul kategorisinin ödüllerini verirken, Kartepeli miniklerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Program, Milli Şair’in “Bülbül” isimli şiirinin okunması ile son buldu.