İstiklal Marşı yarışması finali

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “İstiklal Marşını Ezbere ve Güzel Okuma” yarışmasının finali bugün yapılıyor.

SDKM’de saat 09.00’da ilkokullar, saat 11.00’de ortaokullar, saat 13.00’de liseler finalleri başlayacak. İlçelerinde birinci olan öğrenciler Kocaeli Birinciliği için yarışacak. Branşlarında il birincisi olan öğrenciler Vali Güzeloğlu tarafından altınla ödüllendirilecek. Finalde yarışacak öğrenciler şunlar:

İLKOKULLAR: Mesude Daş(Kandıra-Akçakoca İlkokulu), Zeynep Görkem Bıçak(Körfez-General Edip Bayoğlu İlkokulu), Aykut Ör (Derince_Şükrü Aracı İlkokulu), Mahmut Hamza Bilgin(Kartepe-Hacı halim Karslı İlkokulu), Yiğit Yunus Büyükgöz(Darıca-Halide Edip İlkokulu), Enes Yavuz(Başiskele_Özel Kocaeli Bilgili Kültür İlkokulu), Belvanur Şirin(Çayırova-Gültepe Ahmet Yesevi İlkokulu), Ecrin Sarıçam(Gebze- Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu). Ziya Efe Girgin(İzmit- Fatma Seher İlkokulu), Merve Koçak(Dilovası- Hacı Seyit Taşan İlkokulu), Ecrin tekin(Gölcük-Şirinköy İlkokulu), Elif tekin(Karamürsel- Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu).

ORTAOKULLAR: Sümeyra Yolcu(Kandıra-İmam Hatip Ortaokulu), Göksu Yeşil(Körfez(Uluğbey Ortaokulu), Murat Pehlivan(Derince Fatih Ortaokulu), İrem Yaz(Kartepe Avluburun Ortaokulu), Efsun Adıgüzel(Darıca-Deniz Yıldızları Ortaokulu), Tuba Kahramanoğlu(Başiskele-Kartonsan Ortaokulu), Sude Yaren Koçak(Çayırova- Güzeltepe Ortaokulu), Mehmet Ali Aksüz(Gebze- 50.Yıl Chrysler Ortaokulu), Reyhan Yıldırım(İzmit-50 nci Yıl Ortaokulu), Zeynep Doğu(Dilovası Şehit Mehmet Kocabay İmam Hatip Ortaokulu), Ebrar Oaddem(Gölcük-Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu), Evsun Nehir Akbabaöz(Karamürsel-Bekir İlhami Fatma Nedime Calp Ortaokulu).

LİSELER: Doğukan Akdeniz(Kandıra- Akçakoca Anadolu Lisesi), Damla Güven(Körfez-Tüpraş 50 nci Yıl Anadolu Lisesi), Recep Berkay Arslan( Derince-Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi), Erşah Şenocak(Kartepe- Ali Fuat Başgil Sosyal bilimler Lisesi), Kübra Peynir( Darıca-Anadolu İmam Hatip Lisesi), Denizhan Saraç(Başiskele-Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Ayşe Nur Kar(Çayırova- Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi), Mert Dursun(Gebze-Atatürk Anadolu Lisesi), İrem Civelek(İzmit- Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),Esra Polat(Dilovası- Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Hatice Çakmak (Gölcük-Fen Lisesi), Ferdi Arabacı(Karamürsel-100 ncü Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi).