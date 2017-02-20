İstiklal Marşı’nı en güzel ezbere okuma yarışmasının il finali 28 Şubat’ta

Her yıl ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen “En güzel istiklal marşını okuma yarışmasının” il finali 28 Şubat 2017 Salı günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Aylar öncesinde okullarda başlayan ilçe birincileri geçtiğimiz hafta belirlenmişti.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ALTIN

28 Şubat’ta gerçekleşecek olan il finalinin ilkokullar arasındaki yarışması saat 09.30’da, ortaokul saat 11.00’ de ve liseler anasındaki yarışma ise saat 14.00’te gerçekleşecek. 12 ilçenin ilçe birincilerinin yarışacağı “ En güzel İstiklal Marşı'nı okuma yarışmasında” il birinciliğinde dereceye giren öğrenciler için 12 Mart Pazar günü istiklal marşının kabulünün 96’ncı yılı sebebiyle düzenlenecek olan törenle Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından altın ile ödüllendirilecek.

ŞENNUR YILDIZ