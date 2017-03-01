İstiklal Marşı’nı en güzel okuyanlar Çayırovalılar

İstiklal Marşı’nı Ezbere En Güzel Okuma Yarışması’nın il finali yapıldı. SDKM’de yapılan yarışmada ilkokul ve ortaokul kategorisinde Çayırova, liselerde ise Darıca ilçesinin temsilcileri birinciliği elde ettiler.

12 İLÇENİN TEMSİLCİLERİ

İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 96’ncı yılı sebebiyle düzenlenen İstiklal Marşını Ezbere Güzel Okuma Yarışması’nın finalinde üç kategoride ilçe birincileri, performanslarını bu kez jüri karşısında il birincisi olabilmek için gösterdi.

JÜRİ ÜYELERİ DİKKATLİ

İl Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, Çayırova 24 Kasım Ortaokulu’ndan Muhammet Özkan, Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’nden Gürşat Polat, Gebze 50. Yıl Chrysler Ortaokulu’ndan Meryem Derya İnan, Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Adnan Lale, Körfez Halide Edip Adıvar Ortaokulu’ndan Cengiz Akbulat, Derince Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Işıl Özkan, Kandıra İmam Hatip Ortaokulu’nun Fatih Budak, Başiskele Yuvacık Aydınkent Ortaokulu’ndan Cüneyt Yıldırım, Kartepe MTAL’den Alev Yılmaz Aşkın, Gölcük Hisareyn Ortaokulu’ndan Sümeyye Bayrak, Karamürsel Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Arzu Akay, Derince Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Mustafa İbiş, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi’nden Hüsameddin Anaç, İzmit Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu’ndan Murat Aydın’ın yer aldığı jüri, öğrencileri şiire hâkimiyet, özgünlük, ezber gücü, beden dili, diksiyon, Türkçeyi doğru kullanma ve vurgu-tonlama alanında değerlendirdi.

ÖDÜLLER 12 MART’TA

İl Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, yaptığı konuşmada “İstiklal Marşı’mız bizim en önemli değerlerimizden birisi, Mehmet Akif Ersoy’da en önemli şairlerimizden birisidir. Öğrencilerimiz bugün buraya çeşitli bölgelerin birincileri olarak geldiler. Evet, bugün burada bir puanlama yapacağız tabi. Ancak sizler hepiniz birincisiniz. Kazananlar, ödüllerini 12 Mart’taki törende Vali Beyin elinden alacaklar” dedi.

DEREYE GİREN ÖĞRENCİLER

(İLKOKUL): 1-) Belvanur Şirin(Çayırova Güzeltepe Ahmet Yesevi İlkokulu), 2-) Zeynep Görkem Bıçak (General Edip Bayoğlu İlkokulu), 3-) Elif Tekin (Karamürsel Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu),

(ORTAOKUL): 1-) Sude Yaren Koçak (Çayırova Güzeltepe Ortaokulu), 2-) Efsun Adıgüzel (Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu), 3-) Ebrar Dardem (Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu)

(LİSELER): 1-) Kübra Peynir (Darıca Anadolu İmam Hatip lisesi), 2-) Mert Dursun (Gebze Atatürk Anadolu lisesi), 3-) Ferdi Arabacı (Karamürsel 100.Yıl MTAL.)