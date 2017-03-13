Darıca'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Darıca Denizyıldızları Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, vatanın çok büyük zorluklarla kazanıldığını belirterek, İstiklal Marşı’nın bir milletin yeniden doğuşunun, emperyalizme baş kaldırılışının, bir mücadelenin ifadesi olduğunu vurguladı.

Kaymakam Karaman, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, geçmişi ve tarihi unutmadan, bu vatan için yaşanmış olayları bir bir okuyup ders çıkarmanın çok önemli olduğunu kaydederek, Mehmet Akif Ersoy'a rahmet diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da, bayrağımızın dimdik gönderde dalgalanması için birlik ve beraberlik içinde olunması ve bu vatan için verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğine işaret etti.

Konuşmaların ardından öğrencilerinin hazırladığı sunumlar izlendi. Mehmet Akif'in şiirleri, müzik eşliğinde seslendirildi.

Mehmet Akif belgeselinin gösteriminin ardından ilçede düzenlenen şiir kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Erhan Yeşil, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, okul müdürleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.