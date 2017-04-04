İstinat duvarı kayınca 28 daire mühürlendi

Gebze'de bir firma tarafından projeye aykırı istinat duvarı yapılması ve bu duvarın tehlike arz etmesi iddiasıyla firmanın yapmış olduğu 2 apartmanda toplam 28 daire mühürlendi.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Gebze Mustafa Paşa Mahallesi 768. sokakta bulunan 2 apartmanın arka kısmındaki istinat duvarı yapılan denetimlerde güvenliksiz görüldü. Bunun üzerine Gebze Belediyesi ekipleri, daha önce 2 blokta bulunan 28 daire sahibine ulaşarak daireleri tahliye etmesi konusunda tebligat gönderdi. Daireleri mühürlemek üzere olay yerine giden Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri dairelere tek tek mühürleyerek ev sahiplerini tahliye etti. Tahliye işlemleri sırasında polis ekipleri evlerin bulunduğu yerde tedbir ve güvenlik amaçlı hazır bulundu.

“Nerede kalacağımıza dair kimse açıklama yapmıyor”

Evi mühürlenen Emine Aydın, “Biz burada oturuyoruz. 2 Eylül’de evimizi aldık. 15 Şubat’ta bize evleri yapan firma tarafından yapılan istinat duvarı nedeniyle tahliye kararı geldi. Akabinde firma kendi imkanlarını kullanarak 9 Marta kadar boşaltmamız gereken evlere yürütmeyi durdurma kararı çıkarttılar. Yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle biz avukata gidemedik. 9 Mart’tan sonra belediyeye yapmaları gereken proje sunumunu her hangi bir şekilde yapmamışlar. Biz bundan dolayı mağdur durumdayız ve burada ki insanların tamamının evleri mühürlendi. 9 Marttan itibaren sadece yapmaları gereken belediyeye istinat duvarı ile ilgili bir proje sunmak. Arkadaşlar projeyi çizdirdikleri mühendisin parasını ödemedikleri için mühendisten belediyeye proje gelmemiş. Yaptıkları hiçbir işlem yok ve bizi mağdur ediyorlar. Evlerimi mühürleniyor ve evlerimizin mühürlenmesini izlemekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. Bize hiçbir açıklama yapılmıyor. Nerede kalacağız kimse bir şey söylemiyor” dedi.

“İstinat duvarının projeye uygun olmadığı görüldü”

Bir müteahhitlik firması tarafından Mustafa Paşa Mahallesi 4327 ada, 20 parsel üzerindeki yapının denetim safhalarına ilişkin Gebze Belediyesinden yapılan açıklamada, “Mustafa Paşa Mahallesi 4327 ada, 20 parsel üzerindeki yapılarla ile ilgili 2 Ocak 2017 tarihinde rutin kontroller sırasında denetimleri yapılmış olup istinat duvarının ruhsat eki onaylı projesine uygun olmadığı görülerek 3194 sayılı imar kanunu 42.ve 32. maddelerine istinaden Yapı Tespit Tutanağı tutulmak suretiyle işlem yapılmıştır” denildi.

“Evlerin 9 Mart 2017’ye kadar tahliye edilmesi gerektiği tebliğ edildi”

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile 4708 yapı denetim kanunu gereği gerekli yazışmaların yapılarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin de konuyla ilgili dosyada ve yapı yerinde incelemelere yapıldığının dile getirildiği açıklamada, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de konu ile ilgili dosyasında ve yerinde inceleme yaparak güvenlik açısından tehlike arz ettiğini belediyemize yazılı olarak bildirmişlerdir. Müteahhit firma ve yapı denetim firması istinat duvarı ile ilgili gerekli teknik analizler getirilmiş olup teknik inceleme sonucu beton kalınlıklarının ve kullanılan donatı çap ve miktarlarının projeyle uyumlu olmadığı tespit edilmiş ve mevcut durumun kamunun sağlık ve selameti açısından tehlike arz etmesi nedeni ile yapı sahiplerine 9 Mart 2017 tarihinde yapıların güvenlik gerekçesi ile tahliye edileceği konusunda tebligatlar yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Kocaeli 2.İdare Mahkemesince alınan 2017 taksim 272 Esas nolu yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Bahse konu istinat yapısı ile ilgili olarak belirli aralıklarla belediyemiz harita mühendislerince yapılan deformasyon olup olmadığına dair teknik tespitler neticesinde, istinat yapısında yatay deplasman olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli 2.İdare Mahkemesince 31 Mart 2017 tarihli alınan kararda 3194 sayılı kanunun 39. Maddesinin yıkılacak tehlikeli yapı tespitinin o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa yapının derhal tahliye edilebileceği belirtilmektedir. Yukarıda belirtilen hususlara istinaden 1 Nisan 2017 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesi gereğince B-C bloklarının derhal tahliye edilmesi tebliğ edilmiştir. 4 Nisan 2017 tarihinde tahliye işlemleri için gerekli hazırlıklar yapılmıştır” denildi.

Evleri mühürlenen vatandaşlar kalacak yerlerinin olmadığı gerekçesiyle mağdur olduklarını belirttiler.