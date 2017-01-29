Istrancalılarda başkan değişmedi

Kocaeli Istrancalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 3’ncü Olağan Kongresi bugün fuar içi Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Halil Atay’ın Divan Başkanlığı’nda yapılan kongrenin kâtip üyeliklerini Süleyman Durak, Hasan Turan üstlendi. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Kamil Terzi yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

FAALİYETLERİMİZ SÜRECEK

Kongrede konuşan ve oldukça heyecanlı gözüken, tekrar seçilmenin mutluluğunu yaşayan başkan Kamil Terzi, “2017 yılında projelerimiz arasında İzmit Belediyesi’nde beraber organize ettiğimiz geleneksel kaçamak yemeği şöleni Mart ayı içerisinde yapılacak. Kent Konseyi’yle beraber geleneksel olarak yapılan Pomak börekleri yarışması 2017 yılı içerisinde yapılacak. KOÜ’de okuyan Istrancalı öğrencilerle her ayın son pazarında kahvaltılı buluşmalar devam edecek. Mayıs ayı içerisinde büyükşehir belediye başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılmasını beklediğimiz Istranca’da pikniğimiz olacak. Faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

Yönetim Kurulu: Kamil Terzi, Coşkun Ürkmez, Hüseyin Kısa, Önder İşkodra, Mehmet Çınar, Feyzi Koruk, Murat Çanta.

Denetim Kurulu: İbrahim Elgin, Hüseyin Ürkmez, Seyhan Sain.

Kerim YAVUZ