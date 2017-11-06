İSU duyurdu: 22 saat kesilecek

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Yuvacık Barajından içmesuyu sağlanan Kartepe ilçesi Köseköy ana isale hattında bulunan arızalı vanaların değişimleri, izole flanş tesis edilmesi ve vantuz kapasitelerinin artırılması kapsamında bakım onarım çalışmaları yapılacaktır.



İzmit Su AŞ ekipleri tarafından 7 Kasım Salı günü 04.00 ile 8 Kasım Çarşamba günü 02.00 saatleri arasında yapılacak çalışma nedeniyle, 22 saat süre ile su kesintisi yapılacaktır. Su kesintisinden Kartepe İlçesine bağlı Köseköy, Fatih Sultan Mehmet, İstasyon, Ataevler, Ertuğrul Gazi, Uzunçiftlik, Uzunbey, Ataşehir, Arslanbey, Şevkatiye, Çepni, Rahmiye ve Sarımeşe Mahalleleri etkilenecektir.



Bu bölgelerde bulunan abonelerin 22 saat sürecek su kesintisine karşı gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

