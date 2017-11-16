İSU Genel Kurulu bugün
İSU Genel Müdürlüğü 2017 yılı 2.olağan genel kurulu bugün yapılıyor. Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde saat 17.00’de başlayacak genel kurulda 14 maddelik gündem ele alınacak.
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Geçici işçiler ve sözleşmeli personelle ilgili konuların yanında, genel kurulda Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği, Tarife Cetveli ve Abone Teminat bedelleri konusu da karara bağlanacak.
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