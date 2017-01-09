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İSU Genel Müdürü Bayram, bugünden baharın hesabını yapıyor: Karlar eriyecek, baraj dolacak

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İSU Genel Müdürü Bayram, bugünden baharın hesabını yapıyor: Karlar eriyecek, baraj dolacak
Yağışsız geçen günlerde yaşanan yaz dönemi yaşanacak kuraklık endişesi, yağmur, özellikle kar yağışı sonrası ortadan kalkıyor.

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram da, bugünlerden bahar ve yaz döneminin hesabını yapıyor. Kurak geçen Aralık ayına rağmen, Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı yüzde 29’lar seviyesinde. Son yağan karların erimesiyle, bahar aylarına kadar doluluk oranının yüzde 100’lere ulaşması hesaplanıyor. 

GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜK

 50 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda 6 Ocak Cuma günü itibariyle 14 milyon 180 bin metreküp su vardı.  25 milyon metreküp kapasiteli Kandıra Namazgah Barajı’nda da 20 milyon metreküp su bulunuyor. 3-6 Ocak tarihlerinde baraja 15 milyon metreküp su gelince doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde Yuvacık Barajı’nda 43 milyon metreküp, Namazgah Barajı’nda da 18 milyon 800 bin metreküp su bulunuyordu. 

SAPANCA GÖLÜ İYİ

İSU’nun barajda su kalmadığı veya azaldığı dönemlerde su aldığı Sapanca Gölü’nde su seviyesi iyi durumda. Maksimum seviyesi 32.18 metre olan Gölde 6 Ocak itibariyle su seviyesi 31.94 metreye ulaştı. İzmit’te derelerde su seviyesi de yağan kar ve yağmur nedeniyle artış gösterdi. Sarıdere’de 39 cm. olan su yüksekliği bir gün sonra 73 cm’ye, Kilez Deresi’nde 58 cm olan su seviyesi 60 cm’ya yükseldi. Derelerde su seviyeleri normal düzeye ulaştı. 

TEDBİRLERİ ALDIK

 İSU Genel Müdürü Bayram, bölgemizde etkili olan kar yağışı ve sonrasındaki olası sel baskınlara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı. İlimizde su baskını yaşanabilecek yerlere, elektrik kesintileri ihtimaline karşın ilave jeneratörler ve yedek pompalar hazır halde bekletildiğini belirten Bayram, “Ekiplerimiz, sel baskını ve su birikintilerini önlemek için içme suyu ve terfi merkezlerinde bekliyor. Jeneratörler, yolları kapalı olan yerleşim birimlerine gidecek ekiplerimiz yakıtlı çanta bidonlar hazır durumda” dedi. 

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