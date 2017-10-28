İSU İzmit’te alt yapı işlerini özelleştiriyor

DAHA ÖNCE 5 İLÇE ÖZELLEŞMİŞTİ

İSU Genel Müdürlüğü, daha önce ilimizin Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova, Başiskele ilçelerinde alt yapı bakım ve onarım işlerini özel firmalara devretmişti. Bu ilçelerde olumlu sonuçlar alındı. İzmit’teki özelleştirme ihalesi 21 Kasım günü saat 15.00’de İSU Genel müdürlüğünde yapılacak.

DAHA PRATİK, EKONOMİK

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, alt yapı onarım hizmetlerinin özelleştirildiği ilçelerde çok olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti, “Her türlü arızaya çok daha çabuk müdahale edilebiliyor. Biz müteahhite yaptığı iş başına, yapılan iş kadar para ödüyoruz. Bu da işin maliyetini azaltıyor. İzmit’te de olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz” dedi. İzmit ilçesi genelinde alt yapı onarım, yenileme işlerinin özelleştirilmesi, İSU’nun bakım onarım ekibi kadrosunda da bir miktar azalmaya neden olabilecek.