İSU Müdürü Sağlık: 2100 yılına kadar yeter

Kocaeli Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısının üçüncüsü bugün Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Akçakoca toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda sunum yapan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Eylül sonu itibarıyla 764 bin 600 abone bulunmaktadır. 2005 yılından beri abone sayısı yüzde 55 oranında arttı. 2016 yılında 656 milyon gelir bütçesi, 678 gider bütçesi sağlandı. 2017 yılında ise 725 milyon gelir bütçesi 830 milyon gider bütçesi ön görüyoruz. Şu anda Kocaeli’nin yıllık su kapasitesi 254 milyon metreküptür. Yuvacık Barajı’nda 120 milyon metreküp, Namazgah Barajı’nda 50 milyon metreküp, Sapanca Gölü’nde 30 milyon metreküp, yerel kaynaklarda 25 milyon metreküp ve kuyularda 20 milyon metreküp su bulunmaktadır. Kocaeli’nin 2100 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak suyu bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN