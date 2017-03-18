İSU ve Belde A.Ş’de yeni teklif yok

Belde AŞ ve İSU da çalışan toplam 1800 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde işveren masaya yeni bir zam teklifi getirmedi.

İSU ve Belde AŞ’de devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar ücret maddeleri için bir araya geldi. Yerel-Sen Şubesi binasında gerçekleştirilen görüşmeye Kocaeli Üniversitesi’nden Arabulucu Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, Hizmet-İş adına Şube Başkanı İdris Ersoy katılırken, işveren sendikası adına görüşmeye Yerel-Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun, Belde A.Ş. Genel Müdürü Kemal Yazıcı, İSU Genel Müdürlüğü’nden İnsan Kaynakları Daire Başkanı Hakkı Akbulut ile İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Koray Göktan katıldı. Görüşmede işveren teni bir ücret sunmadı.

YENİ TEKLİF YOK

Bindiği üzere Hizmet-İş Sendikası işverenden yüzde 20 zam talebinde bulunmuştu. Yerel-Sen ise İSU için yüzde 7, Belde AŞ için yüzde 8,53 zam teklifinde bulunmuştu. Belde A.Ş Genel Müdürü Kemal Yazıcı, “Enflasyonu koruyalım. Bunun için 8,53 ile bir teklifimiz var. Çalışanlarımız ezilmesin. Özellikle sosyal iyileştirmelerde fedakarlık yaptığımızı düşünüyorum” dedi. Hizmet-İş Şube Başkanı İdris Ersoy ise “8,53 teklifi Aralık ayı enflasyon teklifidir. Ocak’ta enflasyon 9,3’e, Şubat’ta ise 10,1’e yükselmiştir. İşçi arkadaşlarımızın yükselen enflasyonun altında ezileceği bellidir. Çalışan arkadaşlarımızı mağdur edilmemesi için tekrar yeni ücret teklifini bekliyoruz. Taşeron arkadaşlarla ilgili ihale çalışması devam ediyor. İSU Genel Müdürlüğü’nde ise teklif edilen yüzde 7’nin, Şubat ayında 10,1 olan enflasyonu bile karşılamadığı için bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Önümüzde ki hafta Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Toplu sözleşmeyi masada bitirmekle alakalı iki tarafın çabası olacağına inanıyorum. Bu görüşmenin de İSU Genel Müdürlüğü’ne aynı zamanda yansıması olacağına inanıyorum” dedi.

Ayşegül Kalaycı