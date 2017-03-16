İSU ve Belde AŞ için önemli görüşme

İSU ve Belde AŞ’de çalışan yaklaşık 1800 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde yarın (Cuma) ücret maddeleri konusunda mutabakat sağlanmaya çalışılacak.

Hizmet İş Sendikası ile Yerel Sen arasında gerçekleşen toplu sözleşme görüşmelerinde ücret maddeleri konusunda tartışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 1000’in üzerinde işçiyi ilgilendiren görüşmelerde işveren sendikası Yerel Sen yüzde 7 zam teklifinde ısrarcı olmuştu. Sendika Başkanı İdris Ersoy bu teklifi kabul etmelerinin mümkün olmadığını söylemişti. İSU’da çalışan 700 işçi ve Belde AŞ’de çalışan bin 100 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde Hizmet İş ile işveren sendikası Yerel Sen bugün bir kez daha bir araya gelecek. Belde AŞ’de işveren İSU’da ise yüzde 7 zam teklifinde bulunmuştu. Görüşmelere Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy, Yerel Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun ve iş yeri temsilcileri katılacak. Hizmet İş Sendikası yüzde 25 zam talebini tekrar dile getirecek. Görüşmeler saat 14.00’te Yerel Sen’de gerçekleşecek.

Ayşegül KALAYCI