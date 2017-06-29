İSU'da devir teslim

İSU Genel Müdürlüğü’nde “Genel Müdürlük” devir teslimi yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne atanan İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, görevini İSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Sağlık’a devretti.

BAYRAM, "ÇALIŞMALARI BİRLİKTE YAPTIK”

Yaklaşık 12 yıldır İSU Genel Müdürlüğü’nü yürüten Genel Müdür İlhan Bayram, Bilecik Valisi olarak atanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yerine atandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden düzenlenen devir teslim töreni öncesi Genel Müdür İlhan Bayram, görevi 12 yıldır İSU Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulunan Genel Müdür Yardımcısı Ali Sağlık’a devretti. İSU Genel Müdür yardımcıları ve Daire Başkanları ile bir araya gelen yeni Genel Sekreter İlhan Bayram, marka bir kurumda 12 yıl boyunca görev yapmanın ve konularında uzman bir ekip ile çalışmanın gururunu yaşadığını söyledi. Görev yaptığı süre zarfında önemli proje ve yatırımlara imza attıklarını ifade eden İlhan Bayram, ”Bu kuruma çok emek verdim. Bu çalışmalar bir kişinin yaptığı bir iş, bir kişinin sahipleneceği bir iş değil. Hep beraber yaptık çalışmaları; Bir ekip olarak yaptık. Ben hep işini hak eden adamla, gönlünde hizmet etme aşkı, sevdası olanlarla çalıştım. Bunun sonucunda başarılı proje ve yatırımları birlikte gerçekleştirdik. Makamları geçici ve imtihan yerleri olarak değerlendiriyorum. Görevi de uzun yıllardır birlikte çalıştığım ve birçok birimde görev almasından dolayı tecrübeli bir arkadaşıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ali Sağlık beyi yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Kurumun başarı çıtasını daha da yukarı çıkartacağına inanıyorum. ”dedi.

SAĞLIK: "BİZİM İŞİMİZ MİLLETE HİZMET ETMEKTİR"

Görevi devralan çiçeği burnunda Genel Müdür Ali Sağlık da, “Genel Sekreterimiz uzağa gitmiyor, iki sokak öteye gidiyor. Biz yine de bugüne kadar nasıl çalıştıysak, nasıl sıkıntı duyduğumuzda Genel Müdürümüz olarak kapısını çalışıyorsak bundan sonra da Genel Sekreterimiz olarak kapısını çalacağız. Genel Müdürümüzün göreve geldiği zaman birçoğumuz buradaydık. Bu süre zarfında önemli hizmetler yaptığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. ”dedi. Millete hizmet etmek için çalıştıklarını da ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, şunları kaydetti, ”Bundan sonra da bizler Büyükşehir Belediyesi ile irtibatlı çalışmaya devam edeceğiz. Sonuçta biz altyapı Büyükşehir Belediyesi üst yapı yapıyor. Bu işe bayrak yarışı ve bir nöbet değişimi olarak bakıyoruz. Mevki makamları geçici olarak görüyoruz Bizim de burada görev süremiz bir gün dolacaktır. Bizim işimiz millete hizmet etmektir. Hepimizin işi hizmet etmek olduktan sonra hiçbir engel çıkmaz. Niyetler halis olduktan sonra sonuca ulaşırız. Şu an Türkiye’nin en iyi Su ve Kanal İdaresinden bir tanesiyiz. Bütün Su ve Kanalizasyon İdareleri bizi uzay üssü olarak görüyor. Biz belli bir noktaya geldik; bunu daha iyi nasıl yaparız, geri düşmeden daha üst yatırım ve projelere devam edeceğiz. Genel Sekreterime kuruma verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ederim. “dedi.



HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Müdür Ali Sağlık ile Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile tek tek kucaklaşarak vedalaştı. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve beraberindekiler, Genel Sekreter İlhan Bayram ile kurum önünde hatıra fotoğrafı çektikten sonra uğurladı.

