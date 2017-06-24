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İSU’da hem bayramlaşma, hem gizli veda

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İSU’da hem bayramlaşma, hem gizli veda
İSU Genel Müdürlüğü’nün geleneksel Ramazan bayramlaşması, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve İSU Genel Müdürü İlhan Bayram’ın katılımı ile gerçekleşti.

Bu tören, aslında daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne getirildiği açıklanan İSU Genel Müdürü İlhan Bayram için de aslında bir anlamda ‘veda’ gibi oldu.

Kurumun bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına İSU Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri ile Genel Müdürlük hizmet binasında çalışan personel katıldı. Geleneksel bayramlaşma programında çalışanların bayramını tebrik eden İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, insanların gönlüne giden hizmetlerde bulunduklarını söyledi. İlhan Bayram, “Su gibi aziz bir varlığı insanlara hizmet götürüyoruz. Bu hizmetler Ramazan ayının manevi iklimi ile bir araya gelince çok daha güzel oluyor. Rabbimden dileğim sağlık ve sıhhatle sevdiklerimizle beraber daha nice bayramlar geçirmek isterim” dedi.

“YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI ANLATIN”
Yaptıkları yatırım ve projelerde gönül rahatlığı ile çevrelerine anlatılmasını da isteyen İSU Genel Müdürü Bayram, “Gittiğiniz her yerde ve sohbetlerde yaptığımız yatırım ve projeler konuşuluyor, Büyükşehir’imizin yaptığımız işler konuşuluyor. Allaha hamdolsun, biz her yaptığımız işte anlımız açık, göğsümüz ilerde, başımızı öne eğecek hiçbir şeyimiz yok. Olduğunuz her yerde, yaptığımız her işi göğsümüzü gere gere anlatacaksınız, ifade edeceksiniz ve hiçbir şeyin altında kalmayacaksınız. Bu bayramlarda bir fırsat olarak düşünüyorum. Tekrar şimdiden bayramınız mübarek olsun, tekrarını nasip etsin, sağlık sıhhat vermesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”

BAŞKAN: ”TÜRKİYE ORTALAMASININ ÇOK ÇOK ÜZERİNDEYİZ”
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, Türkiye ortalamasının çok üstünde gerçekleştirdikleri hizmetler ile model bir kurum olduklarını söyledi. 

Vatanını ve ülkesini en çok sevenin görevini en güzel yapan olduğunu vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “İSU Genel Müdürlüğü olarak kaliteli hizmet götürüyoruz. Hedeflerimizi adım adım yakalıyoruz. 14 yıl önce başladığımız yolculukta geldiğimiz nokta, Türkiye ortalamasının çok çok üstündeyiz. Artık Avrupa’dan geri tarafımız yok ileri tarafımız var; hatta daha güzel yönlerimiz var. Bu tamam her şey bitti anlamında değil, her gün yeni bir şey yapacağız, kendimizi geliştireceğiz. Her zaman söylüyorum; Bizim çalışma arkadaşlarımızın kalitesi hizmetin kalitesini gösteriyor. Maharetimizi göstereceğiz. Vatanımızı, ülkemizi, bayrağımız en çok seven vazifesini görevini en güzel yapandır. Bütün çalışma arkadaşlarıma hayırlı bir bayram diliyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum, Allahtan sağlık, afiyet ve huzur ve başarı diliyorum” diye konuştu.
 

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