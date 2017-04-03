İSU’dan 17 milyonluk Türkiye’ye örnek laboratuvar

Büyükşehir Belediyesi’nin amiral gemisi olarak nitelendirilen İSU, önemli ve büyük projelere imza atmayı sürdürüyor.

Türkiye’de sadece TÜBİTAK ve İSKİ’de olan Türkiye’nin örnek laboratuvarında daha önce yapılamayan ve başka yerlere gönderilen yapılan su ve atıksu analizleri yapılabilecek.

Sağlıklı içme suyu modern atık su altyapısı ve arıtma tesisleri ile teknolojik hizmet veren İSU’nun Sekapark 2.Etap’ta yaptırdığı verilen süreden önce 6 Mart’ta tamamlanan, 3 bin 800 metrekare kapalı alanda hizmet verecek 17 milyon TL’ye mal olan Uluslararası Merkez Laboratuvarının tanıtım programı yarın (Salı) yapılacak. Arıtmalar Daire Başkanlığının da bulunduğu binanın 10.00’da başlayacak tanıtım programına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ta katılacak.

Aylık değişik noktalardan aldığı 1000 adet numune ile sürekli denetim altında bulundurduğu içmesuyu yanısıra, atık su ve çevrenin korunması için son teknloji laboratuvar makine ve cihazlarla donatılan ve ülkemizde ilklerde olan Merkez Laboratuvarını ülkemizin hizmetine kazandıran İSU Genel Müdürlüğü 22 atıksu arıtma tesisi işleten ve yüzde 99 atıksu arıtım oranına sahip. Atıksu Laboratuvarında ise Su Kirlilik Kontrol Yönetmeliği tablolarında yer alan analizlerin tamamını yapacak seviyele geldi. Burada civa, arsenik, antimon, sülfür, fenol, siyanür gibi yapılması zor ve yüksek doğrulukta yapılamayan 90 adet ağır metalin analizlerini de ulusal ve uluslararası standartlar doğruluğunda yapılacak hale getirdi.

TÜBİTAK ölçeğinde ve ülkemizde su ve kanal idareleri arasında öncü olacak Merkez Laboratuvarı, sanayi kuruluşları yanı sıra talep halinde ulusal ve uluslararası analizlere de hizmet verecek. Ülkemizde su ve kanal idareleri yanısı ra gelişmekte olan ülkeler içinde eğitim ve AR-GE merkezi durumuna gelen Merkez Laboratuvarı, TS EN İSO 17025 standardı müşteri şartları, yasal şartlar ve Türk Akreditasyon Kurumu rehberlerine uygun ve etkinliğini sürekli geliştirerek faaliyetlerini sürdürecek. İleri teknolojiyi kullanan İSU Merkez Laboratuvarı, teknolojik yeniliklere uygun olması için altyapısı da hazır duruma getirildi.



