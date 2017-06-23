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İSU'dan çamurlu su açıklaması

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İSU'dan çamurlu su açıklaması
İSU'dan geçtiğimiz günlerde İzmit Karabaş Mahallesi Ekşi İşhanı'nda suların çamurlu aktığını belirten haberlere ilişkin açıklama geldi.

İSU'dan yapılan açıklamaya göre,

İSU Genel Müdürlüğü olarak 750 bin abonemize ülkemizin en kaliteli şehir sularından birisini sağlıyoruz. Bundan dolayı gururla “Kocaeli’de Su Musluktan İçilir” sloganını kullanıyoruz.

Baraj ve su kaynaklarımızdan elde ettiğimiz suyu 14 adet içmesuyu arıtma tesisinde arıtıyoruz. Bu suyu da yenilediğimiz sağlıklı içmesuyu hatları ile ev ve işyerlerine kadar ulaştırıyoruz. İçme suyumuzu SCADA Merkezimiz ile sürekli kontrol altında bulundurduğumuz gibi aylık 1000 adet değişik yerlerde numuneler alarak kontrol altında bulunduruyoruz. Alınan numuneleri de ülkemizde öncü olan Merkez Laboratuvarımızda sürekli analizlerini yapıyoruz.

Bazı gazete ve internet sitelerine İzmit Karabaş Mahallesi Ekşi İşhanı’nda geçtiğimiz Çarşamba günü musluktan su yerine çamur aktığı ile ilgili haber yansımıştır. Adı geçen bölgede Kurumumuzun herhangi bir yatırımı ile arıza çalışması yapılmamıştır. Ekiplerimiz tarafından bölgede yapılan araştırmada İşhanı’nda su basıncı için mevcut olan hidroforun çalıştırıldığı ve uzun süre kullanılmamasından dolayı da içinde oluşan pas, toz gibi malzemelerden kaynaklı olarak İşhanı’nda bulunan işyerlerindeki musluklardan kirli su aktığı tespit edilmiştir.

İSU Genel Müdürlüğü olarak sürekli kontrol altında bulundurarak gözümüz gibi baktığımız içme suyumuzu gönül rahatlığı ile doya doya içebilir ve kullanabilirsiniz.

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