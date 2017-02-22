İSU’dan hidrofor zorunluluğu 

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, il genelinde bütün su abonelerine “Hidrofor taktırma zorunluluğu” ile ilgili tebligatlar dağıtıyor.

KAYIP KAÇAĞI AZALTMAK İÇİN

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre, şehirlerdeki apartmanlarda hidrofor bulundurulması zorunlu. Bu yönetmelik şehrimizde pek titiz uygulanmıyordu. Ancak İSU’nun kent genelinde dağıttığı şebeke suyunun tazyikini kayıp-kaçakları azaltmak, kontrol altına almak amacıyla düşürdüğü, bu nedenle “Hidrofor zorunluluğu” konusunu takibe aldığı öğrenildi. Tebligatlarda her bölgede 5 kat ve fazlası katlı binalara hidrofor sistemi kurulması için belli bir süre veriliyor.

BİNA BAŞINA 2-4 BİN TL

Hidrofor sistemi takılan binalarda, suyun tazyiki düşük olsa da, üst katlarda bu hissedilmiyor. Ayrıca hidrofor sistemi bulunan binalarda, 2-3 saatlik su kesintileri hissedilmiyor. Normal bir bina için, asgari ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede bir hidrofor sisteminin kurulması 2-4 bin TL’lik masraf gerektiriyor.

