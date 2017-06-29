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İSU'dan su kesintisi açıklaması

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İSU'dan su kesintisi açıklaması
İSU tarafından yapılacak olan çalışmalar sebebiyle İzmit'in bazı mahallerinde 7 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İSU'dan yapılan açıklamaya göre,

Kurumumuz tarafından yapımı süren “İzmit Alikahya OSB ve Sanayi Bölgelerine Geri Kazanım ve İçmesuyu Temini İnşaatı” projesi kapsamında mevcut İzmit Yuvam su deposu çıkış hattı üzerinde yeni akış ölçer-debimetre montajı yapılacaktır.

1 Temmuz Cumartesi günü 23:00 ile 2 Temmuz Pazar günü 06:00 saatleri arasındaki çalışma nedeniyle, belirtilen tarih ve saatler arasında 7 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.Su kesintisinden İzmit'te Alikahya Karadenizliler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yuvam Yıldız Konutları, Yahya Kaptan Mahallesi ve Enerjisa- Brisa Fabrikaları etkilenecektir. Belirtilen bölgelerde yer alan abonelerin su kesintisine karşı gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

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