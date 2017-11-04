İSU’dan o ilçeye 144 milyon TL’lik yatırım

Buluşmada, İSU’nun Başiskele’de sürdürdüğü çalışmalar ve yeni projeler ele alındı. Sağlık, Başiskele ilçesinde 144 milyon lira değerinde 6 ayrı projenin inşaatını sürdürdüklerini söyledi.

SOĞUKSU’DA 4 AYRI HES

İlçede atıksu arıtma ve çamur yakma tesisleri, HES ve altyapı yatırımları olmak üzere 6 ayrı projenin inşaatını yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık; “Kocaeli, ülkemizin marka şehirlerinin başında gelmektedir. Başiskele ilçemiz de ilimizin önemli gelişme bölgelerinin başında gelmektedir. En çok abone artışının olduğu ilçemizdir. Başiskele ilçemizde Kullar Atıksu Arıtma Tesisinin yenilenmesi, çamur yakma tesisi, Soğuksu İçmesuyu Hattı üzerinde 4 ayrı HES yapımı yanı sıra ilçede 140 km uzunluğunda içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hattı inşaatı yapıyoruz. Toplam 144 milyon lira değerinde olan yatırımlarımızı önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu yatırımlar ile birlikte 7 yıldızlı Başiskele ilçesine değer katacağız” dedi.

