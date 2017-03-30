İSU’nun büyük projesi için tanıtım toplantısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, inşaatı devam eden “Darıca Eskihisar Sahil Kanalizasyon Kolektör Hattı ve Tünel” Projesi’ni bugün basın toplantısı ile tanıtacak.

2018’DE TAMAMLANACAK 35.1 milyon TL’ye mal olacak bu önemli projenin inşaatı 2016 yılı Eylül ayında başladı. 12.300 Km. kanalizasyon hattı, 2.405 metre tünelden oluşan proje 2018 yılı Mart ayında tamamlanacak. Bu proje ile Gebze-Darıca sahil bölgesindeki bütün evsel atıkların Gebze Arıtma Tesisi’ne aktarılması planlanıyor. Projenin tanıtımı ile ilgili toplantı, saat 11.30’da Darıca Piri Reis Mahallesi Filingir Sokak’taki İSU Sahil Kolektör Hattı inşaat şantiyesinde başlayacak.

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