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İSU’nun son iftarı Gölcük’te

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İSU’nun son iftarı Gölcük’te
İSU Genel Müdürlüğü, kurum personeli arasında birlik ve beraberliği artırmak, moral ve motivasyonu sağlamak amacıyla geleneksel olarak iftar programları düzenliyor.

2017 yılı kapsamında Genel Müdürlük, Darıca ve Kandıra’da iftar programları düzenleyen İSU, son programı da Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe Şube Müdürlüğü personelinin katılımı ile Gölcük’te gerçekleştirdi.

250 CİVARINDA PERSONEL KATILDI

İzmit Körfezi’ne hâkim Aşiyan Tesisleri’nde düzenlenen programa Genel Müdür İlhan Bayram, Genel Müdür Yardımcıları Alaeddin Alkaç, Ali Sağlık ve Uğur Susoy, Daire Başkanları ve Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe Şube Müdürleri ile 250 civarında personel katıldı. Güzel bir havada yapılan programda okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı. Yenilen yemeklerin ardından yapılan iftar duası ve ramazanın manevi havasına uygun yapılan konuşmalar ile katkı sağlandı.

BAYRAM, “HER EVE HİZMET GÖTÜRÜYORUZ”

Genel Müdür Yardımcıları ile şube müdürlerinin günün önemini anlatan selamlama konuşmaları yaparak Ramazan ayı ile birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptılar. Ramazan ayının manevi duyguları karşıladığını ifade eden Genel Müdür İlhan Bayram, “Bu mübarek ay ve bu ayın manevi olarak çok güzellikleri var. Bu ayda insanın ruhu dinleniyor. Nasıl madden ihtiyaçlarımız var ise manen de ihtiyaçlarımız var. Ramazanda onları karşılıyoruz.” dedi. 

Yapılan konuşmaların ardından iftar programı, yönetici ve çalışanların çay ve ikramları eşliğinde sürdürdükleri sohbetleri ile geç saatlere kadar sürdü.

 

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