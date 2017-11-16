İSU’ya dev bütçe

200 MİLYONLUK ARTIŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun değerlendirme ve sunumu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın konuşmalarının ardından 2018 yılı performans programı teklifi görüşülerek karara bağlandı. İSU’nun 2018 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 20 milyon 970 bin TL olarak onaylandı. İSU’nun 2017 bütçesi 830 milyon 665 bin TL’ydi.

KONGRE MERKEZİ BAŞLIYOR

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi’nin eski Mannesmann Boru Fabrikası’nın bulunduğu alana mevcut yapıları koruyarak yaptıracağı Kongre ve Kültür Merkezi için ihaleyi kazanan Alkataş firmasıyla, sözleşmenin imzalandığı öğrenildi. Yapılan yer teslimi sonrası, 58 milyon 542 bin TL ile ihaleyi alan firmanın kısa sürede fabrika alanında şantiyeyi kuracağı ve önümüzdeki ay itibariyle çalışmalara başlayacağı belirtildi.