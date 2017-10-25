İSU’ya gümüş madalya

İSU Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı yatırımlarının değerlendirildiği Faaliyet Raporu, dünya genelinde binlerce faaliyet raporunun katıldığı Amerikan İletişimciler Birliği (LACP) tarafından düzenlenen uluslararası tasarım yarışmasında Kamu Hizmetleri - Su ve Yatırımcılar kategorisinde gümüş madalya kazandı. Alınan ödül ile birlikte İSU Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, son 7 yılda 13 madalya aldı.

“VİZYONER VE ÇEVRECİ YAKLAŞIM”

Alınan ödülü değerlendiren İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, proje ve yatırımlarımız kadar ödül geleneğini sürdürmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Genel Müdür Ali Sağlık, “Kurum olarak insan ve çevreye hizmet ettiğimiz için vizyoner ve çevreci yaklaşımlarla çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerimizde kalite çok önemlidir. Örnek yatırımlarımız ve modern işletmecilik ile Kocaelimize modern ve çağdaş hizmetler sunuyoruz. Bu yıl da ödül geleneğini bozmayarak 2016 Yılı Faaliyet Raporumuz sektöründe gümüş madalya ödülünü kazandı. Bu raporda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve tasarımı gerçekleştiren ajans yetkililerine teşekkür ederim.” dedi. İSU’nun uluslararası yarışmalarda

7 yılda aldığı ödül sayısının 13’ü bulduğu hatırlatıldı.