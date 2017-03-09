İSU’ya yeni lojistik merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU bünyesinde yeni kurulan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı binası 12 Mart Pazar günü yapılacak 8. Açılış Bayramı öncesinde Solaklar’da hizmete girdi.

Çalışmaların tek elden yürütebilmesi amacıyla yapılan İSU Solaklar Şantiyesi’nde Elektrik ve Mekanik Şube Müdürlüğü, Lojistik ve Ambar Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Bakım Onarım Şube Müdürlüğü bulunuyor. Şantiye Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılımıyla hizmete girdi. Tanıtım programında konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Tesislerimiz bizim kurumsal kimliğimize yakışan bir durumda olmalı. 13 yıllık görev süremizde Kocaeli’deki ve İSU’daki değişim Türkiye’deki değişimin bir kopyası. Çok hızlı ve güzel değişimler yaşıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÖRNEK KURUMU

Başkan Karaosmanoğlu, “Eskiden makineyi çalıştıracak mazotu bulamazdık. İşçinin, memurun maaşını vermek büyük bir kahramanlıktı. Şimdi bunlar hiç konuşulmuyor. Artık kurumsal bir yapımız var. İSU şu anda Türkiye’nin örnek alınan bir kurumu haline geldi. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın gelişmekte olan ülkelerinin su kanal idarelerine de eğitimler veriyoruz. Şu anda fabrikaların büyük sanayi tesislerinin attıkları kullanılmış suyu SCADA sistemiyle elektronik olarak denetliyoruz. Atık sularda tehlikeli bir şey varsa sistem hemen bize haber veriyor. Türkiye’de bunu ilk defa biz uyguladık. Teknolojiyi bilgiyi en iyi kullanan kurumlardan biri haline geldik” şeklinde konuştu.

TEK MERKEZDEN YÖNETİM

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram da konuşmasında şunları kaydetti: “İSU üstlenmiş olduğu görevleri yerine getiriyor. Bu görevleri yaparken belli kriterlerimiz, belli hedeflerimiz var. Kaliteli hizmet, ekonomik hizmet, hizmet sunduğumuz insanların ve kendi ekibimizin memnuniyeti. Bunlar bizim hedeflerimiz. Bu hedeflerin içerisinde en önemlisi de dünyanın en gelişmiş teknolojisini en iyi uygulayan ekip olacağız. Bunları yapabilmek için belli şartlar gerekiyor. Ekibiniz iyi olacak. Tecrübesi iyi olacak. Kaliteli malzeme kullanacağız. Stratejiniz olacak. Belli hedefleriniz olacak. Bunları zaman içerisinde İSU Genel Müdürlüğü bir bir uygulamaya koydu. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı binası işleri tek bir merkezden yönetme olanağı sağlayacak. Merkez ambarımız barkodlu sisteme geçiyor. Malzemelerin hepsi çok daha planlı olarak idare edilecek. İSU’ya yakışır bir lojistik merkezi oldu. Bir yıl içinde yüzde 10 oranında tasarruf yapmayı planlıyoruz. Böylece tesisimiz bir yıl içinde kendisini amorti etmiş olacak.”

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

Daire başkanlığında memur, sözleşmeli, işçi ve hizmet alımı toplam 149 personel hizmet veriyor. İSU Solaklar Şantiye binaları 9 bin 300 metrekare kapalı alan, 26 bin 450 metrekarede stok sahası ve araç park alanı olmak üzere toplam 35 bin 750 metrekare alan içerisinde kuruldu. İSU Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı lojistik merkezinde araç bakım onarım kiralama, sevk ve idare gibi araçlarla alakalı sorumluluğu, malzeme alım, depolama, dağıtım ve envanter tutma, elektrik ve mekanik pompa istasyonlarının temiz su ve atıksu terfilerin bakım onarım ve sürekli sorunsuz işletilmesi görevleri yürütülecek. 24 saat sürekli hizmet veren yapısıyla Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı her zaman teyakkuz ve hareket halinde olacak.



