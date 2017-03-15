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İSU’ya yeni lojistik merkezi

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İSU’ya yeni lojistik merkezi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU bünyesinde yeni kurulan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı binası da, 8.Açılış Bayramı kapsamında hizmete giren yatırımlar arasında yer aldı.

Solaklar’da hizmete giren İSU’nun yeni lojistik merkezi çalışmaların tek elden yürütebilmesi amacıyla yapıldı. İSU Solaklar Şantiyesi’nde Elektrik ve Mekanik Şube Müdürlüğü, Lojistik ve Ambar Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Bakım Onarım Şube Müdürlüğü bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, tanıtım programında konuştu,

“Tesislerimiz bizim kurumsal kimliğimize yakışan bir durumda olmalı. 13 yıllık görev süremizde Kocaeli’deki ve İSU’daki değişim Türkiye’deki değişimin bir kopyası. Çok hızlı ve güzel değişimler yaşıyoruz” dedi. Karaosmanoğlu, İSU’yu Türkiye’ye örnek kurum olarak gösterdi.

TEK MERKEZDEN YÖNETİM

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram da konuşmasında şunları dile getirdi:

“Kaliteli hizmet, ekonomik hizmet, hizmet sunduğumuz insanların ve kendi ekibimizin memnuniyeti bizim hedeflerimiz. Belli hedefleriniz olacak. Bunları zaman içerisinde İSU Genel Müdürlüğü bir bir uygulamaya koydu. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı binası işleri tek bir merkezden yönetme olanağı sağlayacak. Merkez ambarımız barkodlu sisteme geçiyor. Malzemelerin hepsi çok daha planlı olarak idare edilecek. İSU’ya yakışır bir lojistik merkezi oldu. Bir yıl içinde yüzde 10 oranında tasarruf yapmayı planlıyoruz. Böylece tesisimiz bir yıl içinde kendisini amorti etmiş olacak.”

İSU Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı lojistik merkezinde araç bakım onarım kiralama, sevk ve idare gibi araçlarla alakalı sorumluluğu, malzeme alım, depolama, dağıtım ve envanter tutma, elektrik ve mekanik pompa istasyonlarının temiz su ve atıksu terfilerin bakım onarım ve sürekli sorunsuz işletilmesi görevleri yürütülecek.

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