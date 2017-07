İşyeri yandı, Maliye ceza kesti, 9 yıldır Danıştay'ın kararını bekliyor

İzmit'te, Mustafa Patır'ın sahibi olduğu gıda firması 10 yıl önce yandı.

Maliye, 2004 yılı ile 2007 yılları arasındaki faturaları talep ederken, yangın nedeniyle evrakları sunamayan Mustafa Patır'a 6 milyon lira ceza kesildi. Mustafa Patır karara itiraz ederek firmalardan talep ettiği faturaları vergi mahkemesine sundu. Mustafa Patır'ın talebi geri çevrilirken, Danıştay kararı bozdu. Maliye'nin itirazı üzerine 9 yıldır Danıştay'ın karar verilmesi bekleniyor. Mustafa Patır tüm mal varlıklarının hacizli ve blokeli olduğunu, 9 yıldır Danıştay kararını beklediklerini söyledi.

İzmit Toptancılar Sitesi'nde gıda toptancılığı yapan Mustafa Patır'a ait işyeri 16 Ekim 2007 tarihinde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında yandı. Yangının sarsıntısını atlatamayan Mustafa Patır daha sonra vergi şoku yaşadı. Gebze'de bir firmayı denetleyen vergi denetmenleri, firmanın Mustafa Patır'a firmadan mal alım satımı yaptığını tespit etti. Daha sonra Mustafa Patır'ın firmasını mercek altına alan vergi denetmenleri, 2004 ile yangının olduğu 2007 yılları arasındaki faturaları talep etti. Mustafa Patır yangında yandığı gerekçesiyle gerekli evrakları sunamayınca yaklaşık 6 milyon lira ceza çıkarıldı. Bunun üzerine Mustafa Patır, Kocaeli Vergi Mahkemesi'nde dava açtı. Mustafa Patır, mahkemenin talebini geri çevirmesi üzerine bu kez Danıştay'a başvurdu. Danıştay kararı bozarken, Maliye karara itiraz etti.

1924'TE KURULMUŞ

Danıştay'dan gelecek kararı bekleyen Mustafa Patır, firmanın Kocaeli'nin en eski firmalarından biri olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Firma 1924 yılında dedem Selahattin Patır tarafından kuruldu. 16 Ekim 2007'de bir yangın geçirdik. Yangında şaibe olmadığına dair, evrakların yandığına dair karar var. Gebze'de incelenen bir firmadan sonra bizden de Maliye evrakları istedi. Biz elimizdeki dokümanları, mahkeme kararlarını sunduk. Bunları Maliye dikkate almadı, bizden gecikme zammıyla beraber 6 milyon lira istendi."

HER ŞEY BLOKELİ, HACİZLİ

Mahkemeye 40 klasör sunduğunu fakat 8 klasörün kaybolduğunu iddia eden Mustafa Patır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Maliye'ye karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getirmişiz, bütün hukuki işlemler yapılmış. Mahkemenin ara kararıyla firmalardan tekrar faturaları istedik, mahkemeye sunduk. Fakat mahkemeden bilirkişiye eksik gitti. 40 klasör götürdük, bilirkişide 32 tane vardı. 8 tanesi mahkeme arşivinden çıktı karardan sonra. Danıştay buna istinaden yürütmeyi durdurdu. Sonra bizim lehimize davayı bozdu. Maliye Danıştay kararına itiraz etti. Danıştay'dan karar bekliyoruz, 9 senedir sürüyor. Bu süreçte her şeyimizi kaybettik, ekonomik olarak her şeyi sıfırladık. Her şey zaten hacizli, blokeli."

FETÖ İDDİASI

Mustafa Patır, kendileriyle ilgili raporu hazırlayan kişinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün bu raporları yazan K.E. isimli vergi denetmeni geçen yıl 20 Temmuz'da FETÖ kapsamında ihraç edildi. İşin bir de bu tarafı var. Bu durum bizim Zaman gazetesine abone olmamamızdan kaynaklandı. Bunu 15 Temmuz'dan sonra öğrendik. Biz de bu işin çok ciddi bir mağduruyuz. Her şeyimizi kaybettik. Çok samimi dostumun destekleriyle ayakta kalıyoruz. Karar geldikten sonra biz de Maliye'ye tazminat davası açacağız ama herhalde o da 10 sene sürer, görür müyüz görmez miyiz o da tartışılır bu sağlık problemleriyle."

DHA