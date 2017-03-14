İşyerine ruhsat alamayınca...

Saim Uslu, Kandıra Sanayi bölgesinde mangal kömürü işi yapıyor.

Uslu, işyerinde 10 kişiye istihdam sağlamış. Ancak, işyerine ruhsat alamayınca, doğal olarak Saim Uslu, bu kişileri işten çıkartmak zorunda kalmış.

Bugün ‘İstihdam Seferberliği” diye ülke genelinde bir kampanyanın yürütüldüğü dönemde, böyle bir olayın yaşanması üzücü. Saim Uslu, “Eğer, yabancı olsaydım Kandıra’da her imkân sağlanırdı. Bir yer 10 kişi çalıştırır 50 kişiye bakar. 10 ufak atölye 300 kişi çalıştırır 600 kişiye bakar. Kandıra’da turizm diyorlar, otel çalışanlarını başka yerden getiriyorlar. Gitmediğim yer kalmadı. Ben kredi istemiyorum, ruhsat istiyorum. Sesimi kimseye duyuramadım. Sanayisine, girişimcisine sahip çıkmayan bir ilçeden de herkes kaçar gider” diye sitem etti.