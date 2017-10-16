İtfaiyeden kışa hazırlıklı olun uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kış hazırlıkları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kış mevsimi başlamadan soba ve doğalgaz bacalarının temizliğinin yapılmasının, can ve mal emniyeti bakımından önem taşıdığını dile getiren yetkililer, temizlenmeyen soba bacalarının zaman içinde kurum bağlayarak tıkanmalara sebep olduğunu, tahliye edilemeyen karbon monoksit gazlarının ölümlere, kurum tutuşmasının ise yangınlara neden olduğu aktarıldı.

TIKALI BACALAR AÇILMALI

İtfaiye yetkilileri, lodosun etkili olduğu günlerde soba zehirlenmesi vakalarının ve soba yangınlarının yaşanmaması için tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Odun ve kömür kullanılan sobaların bacalarının temizlenmemesi halinde, tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbon monoksit zehirlenmelerinin yaşandığını ifade eden itfaiye yetkilileri, baca temizlenerek olumsuz vakaların önüne geçilebileceğini belirtti.

ÖZEL FİRMALAR DA BACA TEMİZLİYOR

Baca temizliği konusu yasalara göre, itfaiye teşkilatı, sıvı ve katı yakıt bacalarını temizlemek veya yetki vereceği özel şirketlere temizletmekle mükellef. 2010 yılına kadar İtfaiye tarafından yürütülen baca temizliği hizmeti 2010 yılından bu yana, bu konuda yeterlilik gösteren özel firmalar tarafından da yapılmaya başlandı. İtfaiye Daire Başkanlığı’nda eğitim alarak, yetki belgesi almak suretiyle baca temizliği hizmetini gerçekleştiren özel şirketler, ücretlendirmeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen fiyat tarifesi üzerinden yapıyor.

Doğalgaz kombi ve şofben bacalarına bakım yaptırma ve temizlettirme işlerinin ise gaz dağıtım şirketince yetkilendirilen “Bacacı-3” veya “Bacacı-4” sertifikasına sahip özel şirketlere yaptırılması gerekiyor.

BU UYARILARA DİKKAT!

Baca çıkışları aşırı rüzgârlara karşı tedbir için, en az çatı mahyasının üstü seviyesinde olmalı. Temizlenmeyen bacalarda oluşan kurumun, baca yangınlarına neden olduğu unutulmamalı. Tıkalı ve iyi çekmeyen bacaları kullanarak, can güvenliği tehlikeye atılmamalı. Bacalarda oluşan çatlaklara karşı önceden önlem alınmalıdır. Baca temizliğinde, bacaları yakarak temizlemeye teşebbüs edilmemeli. Kaliteli yakıt kullanılmasına özen gösterilmeli. Baca yangınlarının çatı yangınlarına sebebiyet vereceği unutulmamalı. Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve bu bacaların yılda en az 2 kez, yetkili kişilere temizlettirilmesi gerekiyor. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde, boruların ayda bir, bacaların ise 2 ayda bir temizlenmesi gerekiyor. Yasalarımıza göre bacaların temizliğinden bina sahibi ve yöneticisi sorumlu bulunuyor.

ISITICILAR VE DOĞALGAZ SİSTEMLERİ KONTROL EDİLMELİ

Soba ve Doğalgazlı ısınmaya alternatif olarak kullanılan ve lokal ısınma sağlayan ısıtıcılara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ısıtıcılarda ve bağlı parçalarda ilgili standartlara uygunluk büyük önem taşıyor. Elektrikli ısıtıcıların etrafında yanıcı madde ve eşya bulundurulmamalı. Elektrikli ısıtıcılar eşya kurutmak için kullanılmamalı. Elektrikli ısıtıcılar yüksek akım ile çalışabileceğinden, sigortalarınız ve kablolar dahil tüm elektrik tesisatı kontrol ettirilmeli. Devrilme ve yanlış zeminde kullanım gibi hallerde yangın çıkabileceği unutulmamalı.

BİLGİ İÇİN

İtfaiye yetkilileri, bacaların temizlemesi ile riskin azaltılabileceği hususuna dikkat çekerek, çıkan baca yangınlarda maddi zararların ve muhtemel can kayıplarının önüne geçmek için baca temizliğinin şart olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda baca temizletmek isteyen vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 335 21 24 numaralı hattından bilgi alabiliyor.

