İtfaiyeden ’yüzük’ operasyonu

İzmit'te parmaklarına taktıkları yüzükleri uzun uğraşlar sonucu çıkaramayan biri çocuk 2 kişi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede önce küçük çocuğun yardımına giden ekipler, yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Küçük çocuğun korkmaması için çaba harcayan ekipler, demir kesici aletle yüzüğü keserek çocuğun parmağından çıkardı.

Ekipler daha sonra başka bir yerde parmağında yüzük kalan bir gencin yardımına koştu. Gencin evine giden ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yüzüğü keserek gencin parmağından çıkardı.