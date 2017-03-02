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Itır Hoca, emekliliğe uğurlandı

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Itır Hoca, emekliliğe uğurlandı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin emektar ve değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Itır Yeğenağa için önceki gün Tıp Fakültesi Konferans Salonunda emeklilik töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı törende duygulu anlar yaşandı.

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Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu ve emekli olunsa dahi mesleğin bitmediğini ifade etti. Prof. Dr. Itır Yeğenağa ile birlikte 20 yıl çalıştığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Hülagü, “Ne mutlu ona ki bugüne kadar çok sayıda bilim insanı ve hekimin yetiştirdi” dedi.

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Her vedanın zamansız, hüzün taşıyan ve aslında her vedanın bir başlangıç olduğunu belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Utkan ise, “Bu tören bir veda gibi değil hoş seda bırakılmış bir an olarak görülmeli” dedi. Prof. Dr. Yeğenağa’yı üretken, olabildiği yere kadar frene basmayı düşünmeyen biri olarak tanımlayan Prof. Dr. Utkan, “Bugün her şeyi yapabileceği özgürlüğüne kavuşuyor. Kendisini sevgiyle kucaklıyor, üniversitemize yaptığı katkıları nedeniyle sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaşamında sağlık, mutluluk, başarı ve uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

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Prof. Dr. Itır Yeğenağa, “Bu heyecanlı anı benimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Burada güzel bir hayatım oldu. Tatlı acı bire çok anımız oldu. Birlikte başladık, birlikte çalıştık. Daha iyi şeyler yapacağız, hep sizin yanınızda olacağım ve sizinle iftihar edeceğim” dedi.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Dervişoğlu’nun, Prof. Dr. Itır Yeğenağa’nın fotoğraflarından oluşan bir sunum da yaptığı törende, emeklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Prof. Dr. Yeğenağa’ya teşekkür ederek çeşitli hediye, plaket ve çiçek takdim etti.

Kerim YAVUZ

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