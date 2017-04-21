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İTLİMDER’den sanat etkinliği

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İTLİMDER’den sanat etkinliği
İTLİMDER (İzmit Ticaret Lisesi Mezunlar Derneği) güzel bir sanat organizasyonuna imza attı.

Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Meliha Güneş'in şarkılarıyla eşlik ettiği gecede ünlü şair ve yorumcu Barbaros Çelikoğlu şiirleri ile izleyicilere unutamayacakları dakikalar geçirtti. Konser ücretsiz ve halka açık gerçekleşti. İzmit Ticaret Lisesi Mezunlar Derneği yöneticileri gecenin ev sahipliğini yaptı.

BİRLİK OLMAYA İHTİYAÇ VAR
Dernek Başkanı Nurgül Erdem Sakarya İTLİMDER olarak toplumun en çok ihtiyaç duyduğu birlik olma duygusundan yola çıkarak bir organizasyon gerçekleştirmek istediklerini söyleyerek, “Hem mezunlarımızı, hem de kent halkını bir araya getirecek keyifli bir organizasyonun altına imza atmak istedik. Kent insanını bir kaç saatliğine de olsa sıkıntılarından kurtarmış olsak ve insanların bir araya gelerek eğlenceli şeyler yaşamasına vesile olabilirsek mutlu oluruz duygusuyla hareket ettik” dedi.

Ayşegül KALAYCI
 

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