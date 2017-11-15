İvmeölçer istasyonları artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) arasında 2007 yılında imzalanan protokol ile başlayan 'Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağı' projesinde 31'nci istasyon Gölcük'te kuruluyor. Kocaeli'nin önemli noktalarında bulunan ivmeölçer istasyonlarıyla yer hareketleri sürekli kayıt altına alınıyor ve takip ediliyor. İvmeölçer istasyonlarının sayesinde deprem hareketliliği yaşayan bölge hemen tespit edilip acil müdahale ekiplerinin sevk ve idaresi kolaylaşıyor.

30 ivmeölçer istasyon hizmet verirken, 31'inci ivmeölçer istasyon Gölcük Ulaşlı Mahallesi Merkez Camii bahçesine konuşlandırılacak. Böylelikle 1999 yılında deprem olan İzmit Körfezi'nin güney yakası, depremselliğinin araştırılması acısından da ciddi katkı sağlayacak.