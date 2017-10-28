İYİ Başkan aranıyor 

BİR İŞADAMI OLACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kocaeli’deki teşkilat yapısıyla bizzat ilgilendiği, Kocaeli eski Milletvekili Lütfü Türkkan’ın bu konuda temaslar yaptığı öğrenildi. İl Başkanlığı için, kent kamuoyunda çok tanınan 3 işadamı üzerinde duruluyor. İl Başkanlığına en yakın ismin de Wellborn Otel’in sahibi Haluk Ulusoy olduğu bildiriliyor. İyi Parti’nin Kocaeli İl Başkanı’nın daha önce siyasette hiç aktif olmamış bir isim içinden seçilmesine de önem veriliyor.

Çiğdem ARMAĞAN



