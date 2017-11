İyi eğitimli bir çocuk dünyayı güzelleştirir

Meslek ve sanat eğitimlerinin yanı düzenlediği birçok sosyal sorumluluk projesi ile binlerce kursiyere eğitim veren KO-MEK “Aile Okulu” Projesi çerçevesinde 7. Hafta eğitimleri Psikohekim Abdulaziz Yılmaz'ın "Ailem Benim Her şeyim" eğitimi ile devam etti. Yine iki bölümden oluşan eğitimlerin ilki Fuar içi Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda yapılırken ikincisi ise Gölcük Kongre sarayında gerçekleştirildi. Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlere aileler çocukları ile birlikte katılarak çocuk eğitimi ve gelişimi hakkında notlar aldılar.

TEKNOLOJİ İNSANLARI DUYAN SAĞIRLAR HALİNE GETİRDİ

Yaklaşık 200 kursiyerin katıldığı sabah oturumunda konuşan Psikohekim Abdulaziz Yılmaz, huzurlu bir aile ortamı için aile fertlerinin sürekli iletişim halinde olması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Teknolojik çağ insanları duyan sağırlar haline getirdi. Artık çocuklarımızı eşlerimizi duyuyoruz ama ne yazık ki anlamıyoruz. Birbirimizle iletişim halinde olmadığımız sürece evde huzur ve mutluluğu yakalayamayız. Eşler mutlaka mahremiyet ve çocuğu ile ilgili konular hariç diğer tüm konuları çocuklarının yanında konuşmalı, çocuk kimin haklı kimin yanlış olduğunu görmeli” dedi.

YILMAZ “AİLE YIKILIR İSE HERŞEYİMİZ GİDER”

Bugün en büyük varlığımız ve değerimizin aile kavramı olduğunu ifade eden Yılmaz “Batı bizim aile kavramımız hariç bütün kalelerimizin içine girdi. Ailemiz de yıkıldığı an her şeyimizi kaybederiz” diyerek, aile bütünlüğü ve ailede iletişimin öneminden bahsetti. Her şeyimizi batıya uydurduk aileyi de batıya uyduralım düşüncesinde olanların hain olduğunu ifade eden Yılmaz “Biz yeniden eski köklerimize dönmedikçe huzuru bulamayacağımız” dedi. Ailedeki huzurun çocukların yetişmesinde ve gelişmesinde önemli rol oynadığını anlatan Yılmaz” Ailenizle sürekli vakit geçirin sorunlarınızı birlikte çözün” diyerek sabah oturumunu kapattı.

“EŞLERİNİZLE UYGUN BİR DİLLE KONUŞUN”

Gölcük Kongre sarayında gerçekleştirilen öğlen oturumda kursiyerlere konuşan Psikohekim Abdulaziz Yılmaz; “Aile içinde sorunlarınızı çözmek için uygun bir dille konuşun ve hep birlikte haftanın bir gününde aile toplantısı düzenleyin” önerisinde bulundu. Çocuk eğitimine önem veren Yılmaz” İyi yetiştirilmiş bir çocuk bir ailenin dağılmasını, iyi bir aile bir mahalleyi, iyi bir mahalle bir kenti, bir kette dünyayı güzelleştirir” diyerek çocuk eğitiminin ve gelişiminin önemine değindi. KO-MEK “Aile Okulu” projesi Kocaeli’nin 12 ilçesinde 44 kurs merkezinde eğitim gören kursiyerler için Kasım 2014 tarihinde başladı. Proje kapsamında, alanında uzman eğitimciler öncülüğünde aile kavramı üzerinde kursiyerleri bilinçlendirmek, farkındalıklarını artırmak, bilgilendirmek ve eğitmek amaçlanmaktadır.