“İyi gidiyoruz”

Oyuna çok iyi başladıklarını ancak yorgunluğa bağlı konsantrasyon kayıpları yaşandığını belirten teknik direktör Cem Sinan Vergül, “Çocuklara ne gösterdiysek ve istediysek oyunda karşılığını aldık.

Hepsi yetenekli, istekli ve istenileni vermeye hazırlar. Onlara güveniyorum” dedi.

Vergül’ün açıklamaları şöyle:

“HEPSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“İyi başladık. Sonra yorgunluğa bağlı konsantrasyon kayıpları yavaş yavaş olmadı mı oldu. Yediğimiz gol de bunun bir örneği oldu. Ama bunu doğal karşılıyoruz. İstediğimiz oyun modelini sahaya ne kadar yansıttık ona bakıyoruz. Dayanıklılık anlamında takımı bir noktaya çektik ama oyunsal anlamda henüz istediğimiz şeyleri çalışamadık. 3 gün sonra yine hazırlık maçımız var. Bu aralıkta taktik antrenmanı yapma fırsatımız olacak. Biz çocuklardan göstermediğimiz ya da çalıştırmadığımız şeyleri henüz istemiyoruz. Bu haksızlık olur. Sağ olsunlar ne gösterdik ve istediysek ellerinden gelenin fazlasını ortaya koyarak yapmaya çalıştılar. Onlara da bunun için teşekkür ediyorum. Takım iyi gidiyor ve daha da iyi olacak”

“EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ TECRÜBE”

“Geçmişe takılıp kalmak bize yarar sağlamaz. İleriye dönük neler yapacağımızın ve nasıl en yüksek faydayı alırız onun düşüncesindeyiz. Şimdi bu çocuklarla takımı ve onları nereye taşıyacağımızın planlaması içindeyiz. Adım adım sağlam temellere oturarak ilerlemeye çalışıyoruz. Tecrübe bu takımın en büyük eksikliği diyebiliriz. Sık sık maç yapmamızın nedeni de maç tecrübelerini artırmak ve istediğimiz diğer özelliklerle harmanlayıp sahaya yansıtmak. Ben hepsine güveniyorum. Genç, yetenekli ve arzulular. Ne istendiğini biliyorlar. Sahanın dışında arkadaş gibiyiz. Her şeyi konuşuyor, paylaşıyoruz. Bu onların da hoşuna gidiyor. İletişim konusunda oldukça iyiyiz”