Kocaeli9 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. İyi ki doğdun Bahri Yavuz
İyi ki doğdun Bahri Yavuz

İyi ki doğdun Bahri Yavuz

Kocaelispor Kulübü Başkanı Bahri Yavuz'a  sürpriz doğum günü yapıldı.

A+A-

Bu akşam Büyükşehir Belediyesi Vinsan Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde yöneticiler, teknik heyet ve yeşil siyahlı futbolcular saha kenarında Başkan Yavuz'un 43. yaşını pasta keserek kutladı. Sürpriz karşısında şaşıran Başkan Yavuz, sürpriz için teşekkür etti. Başkan Yavuz ayrıca pastanın ilk dilimini, takımın en tecrübeli ismi kaleci Can Emre Yücel'e takdim etti.

bahh1.jpg
 

Bu haber toplam 200 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.