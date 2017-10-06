İyi ki doğdun Bahri Yavuz
Kocaelispor Kulübü Başkanı Bahri Yavuz'a sürpriz doğum günü yapıldı.
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Bu akşam Büyükşehir Belediyesi Vinsan Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde yöneticiler, teknik heyet ve yeşil siyahlı futbolcular saha kenarında Başkan Yavuz'un 43. yaşını pasta keserek kutladı. Sürpriz karşısında şaşıran Başkan Yavuz, sürpriz için teşekkür etti. Başkan Yavuz ayrıca pastanın ilk dilimini, takımın en tecrübeli ismi kaleci Can Emre Yücel'e takdim etti.
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Etiketler : Bahri Yavuz
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