İyi mücadele, golsüz oyun

Derbent Stadı’nda zorlu bir mücadele izledik. Süper Lig Play-Off iki de iki yapan Nusretiyespor ile bir galibiyeti bir de mağlubiyeti bulunan Sultan Orhanspor.

Nusretiyespor, Sultan Orhanspor karşısına kendi sahasında mutlak galibiyet için çıktı.

Sultan Orhanspor kazanıp ilk iki takım arasına kalmak amacında bir takım.

Nusretiyespor standardı çok üste çekti.

Ocak ayından beri oynadıkları mükemmel oyun ligin üzerinde bir çizgiydi.

Hafta sonu oynanan mücadelede bu iyi standarda çıkamadılar.

Nusretiyespor’un diğer bir negatifi oyuna giren hamle oyuncularından istenen katkının alınamaması.

Penaltı kaçtı

Ama buna rağmen sağ kanattan çapraza atılan top ile buluşan Cihan Halil ceza sahasında dar alanda iki kişiyi geçti. Üçüncü savunma oyuncu olan Koray Baykara’nın hareketinde hakem penaltıyı verdi.

Nusretiyespor’un tecrübeli sağ bek oyuncusu Serkan Uzun mücadelenin son bölümünde kazanılan bu penaltı atışından yararlanamadı. Topu üstten auta gönderdi.

Nusretiyespor skor olmasa bile mücadelenin oyun hâkimiyetini de eline alamadı.

Bunda Sultan Orhanspor enerjik oynaması etkendi.

Oyun kurgusu yakalanınca

Sultan Orhanspor’un aldığı sonuçlara takılmamak lazım.

İyi oynayan, her yerde maç kazanabilecek bir takım.

Play-Off öncesi yeni oyuncuları kurgulamada ve eski oyunculara adaptasyonunda sıkıntılar yaşadılar.

Ama Play-off ilk maçı ile bu maç arasındaki oyuncuların yerleri ve oyun kurgularında doğruyu bulmuşlar.

Bu maçta Fikret Özcan hoca sıkıntıları çözmüş.

Takım dizilişini doğru kurguladığın zaman Sultan Orhanspor her takımı yenebilecek güçtedir.

Mücadele de tempo ve enerji bakımından iki takımda beraberliği hak etti.

Diğer bir değim ile kim yenilse yazık olurdu.

Fakat galibiyeti Nusretiyespor kaçırdı.

Sultan Orhanspor şu ana kadar iyi sonuçlar almıyor gibi dursa da tecrübesi yüksek oyuncuların fazla oluşu en büyük avantajlarıdır…