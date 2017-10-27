İyi Parti; dikkate alınmalı, çok fazla abartılmamalı

Türk Siyasi hayatının 87’nci siyasi partisi, İzmit Gündoğdulu Meral Akşener liderliğinde kuruldu: İYİ PARTİ.

Türkiye siyaseti çok ilginçtir. Bugüne kadar kurulmuş 87 siyasi partinin bugün siyaset çöplüğünde kaybolduğunu biliyoruz.

Geçmişte iktidar olmuş, Türkiye’ye yönetmiş, yıkılmayacak kadar güçlü görünen kimi partilerin bugün sadece birer tabela partisi olduğunu da biliyoruz.

Ama AK Parti gibi, ANAP gibi örnekler de var ki, kurulduktan hemen sonra iktidar olmuş, halkın teveccühü ve yenileşme arzusu ile ülke yönetimine getirilmiş.

Meral Akşener’in liderliğindeki İYİ Parti için de şimdiden bir rol çizemezsiniz.

Benim orta vade için öngörüm; İyi Parti’yi küçümsememek, ama çok fazla da abartıp umut bağlamamak gerektiği yönündedir.

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Meral Akşener ile 1994 yerel seçimlerinde Tansu Çiller liderliğindeki DYP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı olduğu dönemde tanıştık. Özel bir insan. Hırslı ve çalışkan bir siyasetçi. O seçimlerde İzmit Belediye Bakanlığı için Sefa Sirmen, Osman Pepe, Meral Akşener yarışmışlardı. Seçim gecesi sonuçları, üç adayla birlikte ben ve rahmetli Cevat Çetin gazetenin idare binasında takip etmiştik. Sirmen-Pepe yarışı gece yarısına kadar devam etmiş, Meral Abla’nın şansının kalmadığı saat 20.30-21.00 sıralarında ortaya çıkmıştı. Siyasi hayatındaki ilk büyük sınavında çok çalışmasına rağmen kaybettiğini anlayan Meral Abla, sonucu gayet sakin karşılamış, rakiplerinin elini sıkıp, evinin yolunu tutmuştu.

Meral Akşener, sadece bu 1994 yerel seçiminde yerel siyaset içinde bulundu. Daha sonra Tansu Hanım’ın yanında yer aldı, siyasete İstanbul milletvekili olarak devam etti. Türkiye’nin en karışık döneminde İçişleri Bakanlığı görevini üstlendi. İçişleri Bakanlığı görevine başladığı ilk günün sabahında, ben daha evde kahvaltı ederken makamından beni aramıştı.

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Önceki gün resmen kurulan İyi Parti, Türkiye siyasetinin çok karışık olduğu bu dönemde siyasete ayrı bir renk ve hareket getirecektir. Parti, siyasi yelpazede kendisini tam anlamıyla Merkez’de görüyor. Ama bence merkezin sağında bir partidir. MHP 2015 yılı kasım ayındaki genel seçimle birlikte tükenmişti. Devlet Bahçeli siyaset ahlakına uygun biçimde görevi bıraksa, partide olağanüstü kongrenin önünü açsa, Meral Akşener MHP Genel Başkanı olacak ve bence o zaman çok daha büyük bir çıkış yapma fırsatı bulacaktı.

Akşener’in en büyük avantajlarından biri, MHP’de mağdur duruma düşürülmesidir. Kendisine haksızlık yapılmıştır. Kadın oluşu, Türkiye siyaseti için ayrı bir avantajdır. Türkiye’de yeni bir lider, yeni bir parti, yeni söylemlere çok ihtiyaç duyulan bir dönemde ortaya çıkmış olması da İyi Parti için bir avantaj gibi görünüyor.

İyi Parti içinde açıklanan kadrolarda, benim en çok takdir ettiğim, güvendiğim isim Lütfü Türkkan’dır. Lütfü Türkkan, tanıdığım en düzgün, en zeki siyasetçilerden biridir. Ama İyi Parti’nin içinde artık siyaset çöplüğüne gitmiş, başka hiçbir yere gitme şansı kalmamış isimlerin bulunduğunu da görüyoruz.

Partinin adını, amblemini beğendim. Meral Abla’nın ilk sunuş konuşması da ilgi çekiciydi. Hiç kuşkusuz, önümüzde, 2019’daki yerel ve genel seçimlerde İyi Parti özellikle ilimizde sonuçları belirleyecek kadar büyük önem taşıyacaktır. İyi Parti’nin ve Meral Akşener’in önü kesilmek istenirse, mağduriyet yaratılırsa, halkın gözünde daha da yükselebilir. İyi Parti’nin bir önemli özelliği de MHP’den olduğu kadar, AK Parti, CHP ve eski Merkez sağ partilerin tabanından ilgi görecek olmasıdır. Bunlar önemli avantajlar. Ama beklediğim kadar gümbür gümbür gelemediklerini de belirtmek isterim. Hele bir Kocaeli teşkilatlarını, bizim ilimizde öne çıkan isimlerini görelim. Ne kadar başarılı olacakları konusunda o zaman daha fazla yorum yapabiliriz.

Belsa bugün kaç para eder?

Dün bu gazetenin iç sayfasında “10 yıl önce bugün” sütununda 26 Ekim 2007 tarihinde, yani tam 10 yıl önce yayınlanan bir haber yer aldı. Haberin başlığı “Belsa’nın satışı şimdilik durdu” şeklindeymiş.

Pek çok kişi hatırlar. Şehirden yükselen itirazlara rağmen, Büyükşehir 10 yıl önce Belsa Plaza’yı satmak istiyordu. O zamanlar İzmit Belediyesi (Saraybahçe Belediyesi), bugün konfeksiyoncuların kiracı olarak kullandığı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki eski binada çalışıyordu.

Belsa için altındaki otoparkla birlikte 25 milyon TL değer biçilmiş. Allah’tan ilk iki ihaleye alıcı gelmemiş. İhaleler iptal olmuş. Sonra üçüncü bir ihale açılmıştı. Kütahya Tavşanlı’dan anı sanı bilinmeyen bir firma gelmiş, teklif vermiş ve Belsa üzerine kalmıştı. Ama bu firmanın Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesine girerken verdiği teminatların sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Belsa’yı alan firma, sonra vazgeçti. Belediye’ye teminat olarak verdiği banknotların, tahvillerin Brezilya’da tedavülden kalkmış para ve evraklar olduğu anlaşıldı.

Nedense bu işin üzeri kapatılmıştı. Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl önce Belsa satışında resmen dolandırılmıştı. Ama olsun. Hiç değilse Belsa satılmadı, şehre ait olarak kaldı. Bugün İzmit Belediyesi kullanıyor.

10 yıl önce 25 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarttığımız Belsa için gelin bugün bir değer biçin.

Sizin olsa 100 milyona verir misiniz? 500 milyona verir misiniz? Sadece otoparkından kaç para kira geliri geliyor, bilir misiniz? 25 milyona, 50 milyona satılmış olsa, düşünün şehir nasıl bir kazık yiyecekti. Bugünlerde de Belediyeler bol bol gayrimenkul satıyorlar. Büyükşehir, Başiskele, Körfez, Dilovası Belediyeleri’nin elinde adeta gayrimenkul kalmayacak. Bugün üçe beşe satılan mallar, yakın gelecekte ne kadar değerlenecek gelin siz hesap edin.

Mahallemizin bakkalıydı

Son günlerde neredeyse çocukluğumdan beri tanıdığım, sevdiğim İzmitli büyüklerimin arkasından yazılar yazar oldum. Bir yaprak dökümü var adeta. 1970’li yıllarda benim çocukluğum, ilk gençliğim Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Sokak’ta Okçuoğlu Apartmanı’nda geçti. Çarşamba günü saçlarımı kestirmek için bu sokakta bulunan Berber Yüksel’e gittim. Sokakta farklı bir kalabalık varmış. Cenaze var dediler. Kadir Abi ölmüş.

Kadir Hacıoğlu, o bölgenin, mahallenin özel insanlarından biriydi. Apartmanda bizim altımızdaki dairede otururdu. Mahallede ilk bakkal dükkanını açmıştı. Çok kişiye veresiye verip, parayı alamayınca bakkalı kapatmıştı. Hep o sokakta kaldı. Kahvecilik, çaycılık yaptı. CHP delegesiydi. Biraz pürüz adamdı. Ama şık giyinirdi. “İtalyan Kadir” lakabıyla bilinirdi. Son yıllarda hastaydı. KOÜ’de birkaç ameliyat geçirmişti. Evinde vefat etmiş. Berberde işim bitti çıktım. Kadir Abi’nin cenazesi, evinin önüne gelmiş. Dualarla uğurlanıyor. Girdim kalabalığın içinde imam sorunca “Hakkımı helal “ ettim. Renkli adamdı. O bölge için özel adamdı. Allah rahmet eylesin