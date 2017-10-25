'İyi Parti' için Ankara'ya Kocaeli'den kimler gitti?

CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM

Bugün Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Meral Akşener, iktidar ve muhalefet partilerini eleştirdi. Kalabalık grup, ‘Başbakan Meral’ şeklinde slogan attı. Akşener, bu slogana ‘Ben Cumhurbaşkanı olacağım’ şeklinde cevap verdi, “Umutlarımız, hayallerimiz, gücümüz var. Adil bir Türkiye istiyoruz. Yeni bir siyasal hareketle Türkiye’nin kucaklaşmasını başlatıyoruz” dedi.

LİSTEDE KOCAELİ’DEN İSİMLER

Türk siyasetinin 87’nci partisinin kurucular kurulu ve parti programı belli oldu. 200 kişiden oluşan listede MHP Kocaeli Eski Milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Cumali Durmuş ile Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez yer aldı. İyi Parti, TBMM’de 5 milletvekili ile temsil edilecek. Ümit Özdağ, Nuri Okutan, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ve Aytun Çıray, yeni partinin meclisteki temsilcileri olacak.

ANKARA’YA GİDENLER

Meral Akşener’in yeni partisinin kuruluş dilekçesini verdikten sonra düzenlenen toplantıya ilimizden de oldukça yüksek katılım oldu. Salih Ayten, Orhan Çakar, Orhan Kılınçsoy, Seyit Ali Sancaktar, İsmail Eroğlu, Muharrem Odabaş, Cemil Uslu, Gültekin Büyüksökmen, Zekai Kahyaoğlu, Ali Karaca, İsmail Özkanlı, Şanbaz Yıldız, Yaşar Kardeş, Murat Metin, Osman Ölçer, Abdullah Başkurt, Adil Gülez gibi MHP’nin çeşitli yönetim kademelerinde görev almış isimler bulunuyordu.

Meral Akşener'in partisinin adı belli oldu! İşte ilk açıklama



