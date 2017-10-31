İyi Parti için Kocaeli'de 4 başkan adayı

Yapılan anket sonunda ortaya çıkan İyi Parti Kocaeli İl Başkanlığı için 4 başkan adayı, yarın Ankara’da İyi Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile bir görüşme yapacak.

ULUSOY, DİLMEN, ŞİMŞEK VE ACUR

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı için yapılan anket sonunda Wellborn Otel’in sahibi işadamı Haluk Ulusoy, MHP’den çeşitli nedenlerle kopan İzmit İlçe eski Başkanı Kaan Dilmen, Derince İlçe eski Başkanı M.Emin Şimşek ile Gebze İlçe eski Başkanı Nusret Acur, İyi Parti Genel Merkezi’ne mülakata davet edilen isimler oldu. Bu dört ismin bugün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile bir araya gelecek, görüşme yapacak. Bu buluşmanın ardından, İyi Parti İl Başkanlığı için görevlendirmenin yapılması bekleniyor.

HALUK ULUSOY’UN MESAJI

İyi Parti İl Başkanlığı için ismi ön planda geçen Wellborn Otel’in sahibi işadamı Haluk Ulusoy, gelişmelerle ilgili bugün şu açıklamayı yaptı:

“İYİ Parti’ye görev almak için müracaat etmiştim. Her ilde müracaat edenler arasından seçim yapabilmek için anket çalışması yaptırılmış. İlk üç ile görüşme yapılarak görev teklif edileceği bize bildirildi. Bu sebeple 1 Kasım Çarşamba günü Sayın Koray Aydın ile görüşmeye gidiyorum. Görüşme sonucunu sizlerle paylaşacağım. Bugüne kadar şahsıma gösterdiğiniz yakınlığa içtenlikle teşekkür ederim”

Çiğdem ARMAĞAN