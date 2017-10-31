İyi Parti Ulusoy’u Ankara’ya çağırdı

AYDIN İLE GÖRÜŞECEK

İyi Parti İl Başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? anketinden öne çıkan 3 isim yarın genel merkeze gidecek. Bu 3 isim arasında Welbron Otel’in sahibi Haluk Ulusoy’da yer alıyor. Ulusoy, “Beni Ankara’ya davet ettiler. 3 isim çağrılmış. Diğer 2 isim kim bilmiyorum. Yarın Ankara’da Koray Aydın ile görüşeceğim” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

