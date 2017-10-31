İyi Parti Ulusoy’u Ankara’ya çağırdı
İzmitli Meral Akşener genel başkanlığında kurulan İyi Parti, teşkilatlanma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Kocaeli İl Başkanı belirlemek için ilimizde bir anket yaptırıldı.
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AYDIN İLE GÖRÜŞECEK
İyi Parti İl Başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? anketinden öne çıkan 3 isim yarın genel merkeze gidecek. Bu 3 isim arasında Welbron Otel’in sahibi Haluk Ulusoy’da yer alıyor. Ulusoy, “Beni Ankara’ya davet ettiler. 3 isim çağrılmış. Diğer 2 isim kim bilmiyorum. Yarın Ankara’da Koray Aydın ile görüşeceğim” ifadelerini kullandı.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Meral Akşener, İyi Parti, Haluk Ulusoy
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