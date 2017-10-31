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İyi Parti Ulusoy’u Ankara’ya çağırdı

İyi Parti Ulusoy’u Ankara’ya çağırdı

İzmitli Meral Akşener genel başkanlığında kurulan İyi Parti, teşkilatlanma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Kocaeli İl Başkanı belirlemek için ilimizde bir anket yaptırıldı.

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AYDIN İLE GÖRÜŞECEK

İyi Parti İl Başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? anketinden öne çıkan 3 isim yarın genel merkeze gidecek. Bu 3 isim arasında Welbron Otel’in sahibi Haluk Ulusoy’da yer alıyor. Ulusoy, “Beni Ankara’ya davet ettiler. 3 isim çağrılmış. Diğer 2 isim kim bilmiyorum. Yarın Ankara’da Koray Aydın ile görüşeceğim” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN
 

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