İyi Parti'de İl Başkanı belli oldu

MHP’den ihraç edilen İzmitli Meral Akşener 25 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da İyi Parti’yi kurdu. Kurucu genel başkan Akşener, 200 kişilik kurucular kurulunu tamamladıktan sonra il başkanlarını belirmek için kolları sıvadı.

4 İSİM ÇAĞRILDI

Kendi bölgesi olan Kocaeli ile özellikle ilgilenen Meral Akşener ilimizde bir anket çalışması düzenledi. “İl Başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz?” anketinin sonuçlarından 4 isim Ankara’ya davet edildi. Davet edilenler arasında Haluk Ulusoy, MHP eski İzmit İlçe Başkanı Kaan Dilmen, Derince eski İlçe Başkanı Emin Şimşek ve eski Gebze İlçe Başkanı Nusret Acur yer aldı.

ROZET TAKTI

Ankara’da Koray Aydın’la yapılan görüşme sonrasında Kocaeli İl Başkanlığına Haluk Ulusoy getirildi. Ulusoy’a İyi Parti rozetini Koray Aydın taktı. Öte yandan Kaan Dilmen İzmit, Emin Şimşek’in Derince ve Nusret acur’un ise Gebze İlçe başkanlıklarına getirilmesi bekleniyor.

Çiğdem ARMAĞAN

HALUK ULUSOY KİMDİR?

1963 İzmit doğumlu. 1988 yılında iş hayatına atıldı. Ulusoy Kağıt, Gıda, Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin ortağı ve Başiskele’de bulunan Welbron Otel’in sahibi. 1999-2005 yılları arasında Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 2007-2008 yıllarında Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOSİAD) Başkanlığı yaptı. 2013 yılında Kocaeli Sanayi Odası yönetim kurulu sayman üyeliği ve TOBB Sanayi Konseyi Üyesi oldu. Evli iki çocuk babası