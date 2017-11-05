İYİ Parti'nin İzmit İlçe Başkanı belli oldu
İzmitli Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’nin İzmit İlçe Başkanlığı’na Yasemin Met getirildi.
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İYİ Parti’nin Kocaeli İl Başkanlığı’na iş adamı Haluk Ulusoy getirilmesinin ardından İzmit İlçe Başkanı da Yasemin Met olarak açıklandı. İl Başkanı Ulusoy, Welborn Otel'de İzmit İlçe Başkanlığına getirilen Yasemin Met'e rozetini taktı.
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Etiketler : Kocaeli, izmit, İYİ Parti, Yasemin Met
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