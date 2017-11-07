İYİ PARTİ’NİN SİYASET ALANI

İyi Parti oluşumuna Türkiye’nin demokratik dönüşüm döneminde ortaya çıkan sorunlar ve ihtiyaçlar neden oldu. Demokratik Hukuk Devletinin inşasına yetemeyen siyaset yeni arayışları yönetemez hale geldiği için biriken sorunlar MHP ‘den ayrılanların ağırlıkta olduğu İyi Parti oluşumunu ortaya çıkardı. Türkiye’nin demokratik dönüşüm ihtiyacı bütün siyasi partileri, demokratikleşmeyi, özgürlüğü, eşitliği, adaleti, evrenselliği merkeze almak, kendi siyasi işleyişini dönüştürmek yönünde zorlamaktadır. Siyasi partilerin demokratik dönüşümlerini başaramamaları yeni siyaset alanını ve yeni iktidar ihtiyacını ortaya çıkaran temel etken durumundadır.

İLK ÖNEMLİ AYRIŞMANIN MHP’DE YAŞANMASI

Demokratik Türkiye ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak siyaset alanının temsil edilememesinden kaynaklanan tartışmaların en yoğun MHP’ de yaşanmasına ve kopmaya neden olmasına yükselen milliyetçi eğilimler sebep oldu. Küreselleşen dünya ilişkilerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak kural ve kurumların oluşturulmasında yaşanan belirsizlikler, bütün dünya ülkelerini kendi standartlarını korumaya yöneltmiş, içe kapanmalar, popülizm, milliyetçi eğilimler yükselmişti. Türkiye’ de yükselen milliyetçi duyarlılığı iktidar partisinin sahiplenip, etkin olarak yürütmesi MHP’nin siyaset alanını daraltmıştı. MHP’nin yükselen milliyetçi duyarlılıktan yeterince yararlanamaması parti içi tartışmaların yoğunlaşmasını artırdı. MHP’nin iktidar partisine yaklaşıp, güvenlikçi, milliyetçi politikaları daha etkin izlemek ve yönlendirmek eğilimine girişmesiyle de kopmalar gerçekleşti ve iyi partinin oluşumu gerçekleşti. İyi partinin önünde iki seçenek bulunmaktadır. Ya ayrıldığı siyasi partinin siyaset alanını daha etkin temsil edebilmeyi hedefleyen siyaseti izleyecek veya Demokratik Türkiye ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak, demokratik, özgürlükçü, evrensel siyaset alanının sahiplenilmesine yönelecektir. Türkiye siyasi tarihinde, bir siyasi anlayıştan koparak kurulan siyasi partilerin, koptuğu siyaseti kapsayıp içine aldığını gösteren örnek bulunmamaktadır. İhtiyaç haline gelen siyaset alanını sahiplenip temsil edebilmek için değişebilen yaklaşımların başarılı örnekleri vardır.

İYİ PARTİNİN İKTİDAR PARTİSİNE ETKİSİ

İyi parti en fazla iktidar partisini etkileyecektir. İktidar partisi izlediği güvenlikçi, milliyetçi politikaları yönüyle kendisiyle yakınlaşan destek olan MHP tarafından daha etkin izlenmeye ve yönlendirilmeye başlanacaktır. Ayrıca İyi Parti de, MHP politikalarının takipçisi olduğu ve daha etkin temsili için çaba göstereceği için iktidar partisinin bu alanda daha yoğun zorlanmasına sebep olacaktır. İyi parti milliyetçi duyarlılığını, demokratik, evrensel değerlerle bütünleştirip, merkez sağ eğilimleri kapsamayı hedeflemek için yoğunlaştırabilirse bu defa da iktidar partisi bünyesindeki liberal, demokrat eğilimleri etkileyebilmek yönüyle iktidar partisinin zorlanmasına neden olacaktır.

İYİ PARTİNİN ANA MUHALEFET PARTİSİNE ETKİSİ

İyi parti oluşumu, Demokratik Türkiye ihtiyacının sorunlarını görünür hale getirmesi yönüyle önemlidir. Demokratik Hukuk Devletinin inşasına yetemez hale gelen siyasetin oluşturduğu siyaset alanı, yeni partinin kurulmasıyla yeniden değerlendirilmektedir. İyi partinin ana muhalefet partisine etkisi, alternatif siyaset alanını kapsayacak siyaset alanını sahiplenememesi, temsil edememesi yönüyledir. Oluşan, kapsanması, alternatiflik sağlanarak temsil edilmesi gereken siyaset alanı yeterince doldurulamadığı için bu alana yönelik siyasi oluşum ortaya çıkmıştır. İyi partinin ana muhalefet bünyesindeki milliyetçileri etkileyip etkileyemeyeceği tartışmalı olmakla birlikte demokratik milliyetçiliği gözeten ikinci seçenek oluşturması ana muhalefet partisini etkileyecektir.

İYİ PARTİNİN SİYASETE ETKİSİ

İyi partinin ne kadar başarılı olacağı bilinmemekle beraber, temsil etmeyi hedefledikleri siyaset alanıyla, Türkiye siyasetinin demokratik dönüşümünün olmazsa olmaz olduğu dönemi ortaya çıkarmış olması dikkat çekicidir. İktidar partisi, % 50+1’ e ulaşma hedefinin tehlikeye girdiğini fark etmiştir. Bu nedenlerle de dışarıda bıraktıklarının oluşturduğu alanı gri alan olarak belirleyip, sürdürülebilir yaklaşımları ortaya çıkarma arayışlarına başlamıştır. Ana muhalefet ise adalet yürüyüşüyle kitleselleşmesine, toplumsal muhalefeti kapsamasına ulaştırdığı alanı temsil edebilmek için hazırlıklarını yoğunlaştırmıştır. 2019 Seçimleri hazırlıkları çok erken başlamasına, en radikal kararların, en önemli dönüşlerin yaşanabileceğini ortaya çıkarmasına rağmen, eski siyasi işleyişlerle sürdürülmektedir. Siyasi partilerin kendi anlayışlarını merkeze alan yaklaşımlarla hazırlandığı seçimler sonrasında Demokratik Hukuk Devletinin inşasının tamamlanabilmesi kabul edilebilirliğe taşınamadığı için belirsizlikler giderilememektedir. Bu nedenlerle 2019 seçimleri iktidar partisi için eski başarılarına tutunarak sürdürmeye çalıştığı siyasi yaklaşımlarında, ana muhalefet partisi ise batılı yaşam tarzını merkeze alan yaklaşımlarında en fazla zorlanacakları seçimler olacaktır.