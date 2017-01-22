İyi tatiller arkadaşlar

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim yılının ilk yarısı tamamlandı. İlimizde 400 bine yakın öğrenci, iki hafta sürecek tatile başladı.

Elbette okulların tatile çıkması, bizim açımızdan haberlerin azalması demek. Ama öğrenciler için bu tatilin ne denli önemli olduğunu da iyi biliyoruz. Bütün büyüklerin, kendi öğrencilik yıllarına dönüp, düşünmesini isterim. Nasıl beklerdik bu tatili değil mi? Ne kadar önemliydi bu yarı yıl tatili bizim için.

Şimdi çocukları da anlamamız lazım. Karnelerde ufak tefek sorunlu notlar olabilir. Bunları çocukların yüzüne vurmayalım. Eğer kırık not varsa, bunları tatilde çocukları cezalandırmak için gerekçe olarak görmeyelim. Bırakalım, onlar hak ettikleri bu tatili dolu dolu yaşasınlar. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı da tatilde ev ödevini yasakladı.

Gezsin çocuklarımız. Ailelerinin bütçelerine göre sinemaya gidebilsinler, kitap alıp okuyabilsinler. Arkadaşları ile buluşsunlar. İki haftalık sömestr tatili süresinde, havaların yine soğuması, hatta yeni bir kar yağışı da bekleniyor. Sevgili çocuklar, bir konuda çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Grip çok yaygın. Hastaneler, grip olmuş, ateşlenmiş çocuk hastalarla dolu. Kendinizi hastalıktan koruyun. Bu soğuk havalarda üşütmeyin. Hastalanmayın, ailenizi de üzmeyin. Tatiliniz de zehir olmasın.

Ama bunun dışında tatili gönlünüzce yaşayın. İki hafta göz açıp kapayana kadar geçecektir. Tatilin her anının kıymetini bilin. televizyon veya bilgisayar önünde çakılıp kalmayın lütfen. Bilin ki, bu günler, okul günleri, hayatınızın en güzel, üstelik bir daha geri gelmeyecek günleridir. Emin olun ki, büyüdükten sonra, okullar bittikten sonra, hayat çok daha zor, çok daha sıkıcı halee gelecek. Bu günlerin kıymetini bilin, tatili güzel değerlendirin. Sevgili büyükler, sizlerin de çocuklarınıza en iyi tatil imkanlarını sunmak konusunda özverili olmanızı rica ediyorum. Mutlu, sağlıklı bir hafta dilerim.

