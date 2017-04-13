İyilik eden iyilik bulur, kötülük eden de kötülük

Geçen hafta Kocaelispor grubunda çok şaşırtıcı bir sonuç alındı. Sonucu duyanlar bir yanlışlık olduğunu düşündü. Hiçbir iddiası, endişesi olmayan Kızılcabölük, 20 maçtır kaybetmeyen, şampiyonluk iddiası taşıyan Altay’ı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Altay şampiyonluk yarışına havlu attı. Altay ile ilgili benzer bir olay 2005-06 sezonunda da yaşanmıştı. Yine aynı gruptaydık. İzmir ekibi son üç maçını kazansa Süper Lig’e çıkıyordu, üst lige bu kadar yakındı. Mardin ile deplasmanda oynayacaklardı. Şimdiki Kızılcabölük gibi Mardin’in de iddiası veya endişesi yoktu. Maçtan ev sahibi ekibin 3-0 gibi net bir galibiyeti çıktı. Altay bu yenilgiyle avucunun içine kadar gelen Süper Lig’i kaçırdı.

ÇARPICI SONUÇLARIN PERDE ARKASINDAKİ GERÇEĞİ

Futbolda bu gibi sonuçlara sıkça rastlanmaz. Son haftalarda puana ihtiyacı olan takımlar hele rakibin konumu rahatsa maçlarını kazanırlar. Bu iki maçtan çıkan beklenmedik, çarpıcı sonuçların ortak bir nedeni, perde arkasındaki gerçekleri vardı. 2005-06 sezonunda İzmir’de oynanan ilk maçta Altay taraftarı misafir takımın tribünlerine, “PKK dışarı” diye tezahürat yapmıştı. Mardinliler bunu unutmadı, rövanşı bekledi. Tribünler doldu, futbolcular var güçlerini ortaya koydu. Sonuç 3-0. Bu sezon Altay ile Kızılcabölük Türkiye Kupası maçında karşılaştılar. Maç oldukça gergin geçti. Denizli ekibi yaşananları bir kenara not etti, hep ligdeki rövanş maçını bekledi. O gün geldiğinde de ekstra motivasyonla rakibini ezdi geçti.

BİR GÜN KARŞILAŞACAĞINIZI UNUTMAYIN

İkisini aktardım ancak futbolda bunun sayısız örneği vardır. Sonuçta aynı gemideyiz ve bir gün bir yerde mutlaka karşılaşıyoruz. İşin ucunda ektiğini biçmek varsa, iyilik eden iyilik, kötülük eden kötülük buluyorsa iyilik dururken, kötülük yapmak, karşı tarafın nefretini kazanmak niye? İşte Altay takımı. 10 yıl önce Süper Lig’den oldu, belki de kulübün kaderi değişti. Bu sezon şampiyonluğu kaçırdılar, belki Play-Off’tan da çıkamayacaklar. Ne diyor Kayahan şarkısında: “Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerlerde buluşuruz” Sevgiyle gelen buluşmalar iyiliği getirir, nefretle gelenler de Altay’ın yaşadığı örneklerde çok net görüldüğü gibi kötülüğü. Tavsiyem odur ki, bir gün bir yerde karşılaşma ihtimalini unutmayın, Altay’ın başına gelenleri ibret alın.

Hayri Ağabeyin maşallahı var

Geçen pazartesi Kocaeli TV’deki canlı yayına giderken, ekip olarak ciddi bir operasyon geçiren Hayri Kara Ağabey’i evinde ziyaret ettik. Eşi İnci Hanım güler yüzüyle karşıladı bizi, Hayri Ağabeyin her programda “İyi geceler” sözlerini ve el salladığını görmeden uyumayan meşhur torunu Mustafa da evin içinde koşturuyordu.

3.5 saatlik ağır ameliyat sonrasında Hayri Ağabeyi yatakta göreceğimizi sanıyorduk, çok şükür ki yanıldık. Ayaktaydı ve turp gibi görünüyordu. Sorduğumuzda çok iyi olduğunu söyledi. Maşallah dedik. Sadece operasyon geçirdiği boyun bölgesinde doğal olarak iz duruyor ama o da zamanla geçecek. Yayın saatine yakın olduğu için birer kahve içip hemen kalktık.

Hayri Ağabeye bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah önce yarın İsmetpaşa Stadı basın tribününde, pazartesi akşamı da Kocaeli TV’deki yayında her zamanki yerini olacaktır.

Kadri Gökçe’nin 2.Küme’ye dair şikayetleri

Dün köşemde “2.Küme, böyle gitmez” başlıklı yazımda çıkan olaylara genelde yaşı büyük çirkef futbolcunun neden olduğuna vurgu yaparak, kulüplerin temizlik yapması ve TFF’nin de bu lige özel uyguladığı yaş kontenjanını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmiştim. Uzun yıllardır 2.Küme’de genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden Kirazlıyalıspor’un çalışkan, fedakar antrenörü Kadri Gökçe bu yazımla ilgili aradı ve “Benim de söyleyeceklerim var” dedi. Dikkatle dinledim kendisini.

KÜFÜRLEŞMELER VE HAKEMLER

Sevgili Kadri önce hakem konusuna girdi, “Süper Lig ve 1.Küme ile 2.Küme’deki hakem yönetimleri arasında büyük fark var. Ayrıca saha içinde futbolcular arasında inanılmaz küfürleşmeler oluyor ama hakem yanı başındakini bile duymazdan geliyor. Belki ki korkuyor. Kusura bakmasınlar korkuyorlarsa bu işi yapmasınlar” dedi. İlave edeyim, bana da bu konuda çok şikayet geliyor. 2.Küme’de futbolcular arasında küfürleşme çok yaygın. Kadri’nin dediği gibi hakemlerin geneli oralı olmuyor. İl Hakem Kurulu’nun dikkatine sunuyorum.

TFF UYGULAMALARINA TEPKİ

Sevgili Kadri Gökçe kardeşim, TFF’nin uygulamalarını da eleştirdi, “TFF futbolculara 2’nci transfer hakkını verdi. Bu yüzden gençlere yönelik çabalarımız, emeklerimiz boşa gidiyor. Kulübün imkanı var alıyor 1.Küme’den futbolcuları karşımıza çıkıyor. Biz de gençlerle çerez oluyoruz. Eskiden büyük yaş kontenjanı vardı, şimdi küçük yaş da geldi. Bilmece gibi, kafalar karıştı. 2001 doğumlu yani 16 yaşındaki futbolcuyu A takımda oynatamıyoruz. Ama profesyonel ligde bu mümkün. TFF her iki uygulamayı da gözden geçirmeli” dedi.

Darıca G.B yönetimi ödemeyi unuttun mu?

29 Kasım’da oynanmıştı Darıca G.B-Beşiktaş Türkiye Kupası maçı. Üzerinden 4.5 ay gibi bir zaman geçmiş olmasına rağmen İsmetpaşa Stadı’ndaki maçta görev yapan personel henüz ücretlerini alamamış. Bu bilgiyi aldığımda şaşırdım ve üzüldüm. Kaç personeldir, toplasanız ne kadar eder bilmiyorum ama aman aman bir rakam olmadığını düşünüyorum. Darıca G.B kulübünün bu parayı veremeyecek durumda olduğunu sanmıyorum. Acaba diyorum unutulmuş olabilir mi? İnşallah bu uyarım sonrasında gereği yapılır.