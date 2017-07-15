İZAYDAŞ, ÇED heyetini ağırladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden 15 kişilik uzman heyet İZAYDAŞ’ı ziyaret etti.

AB projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette uzmanlar, İZAYDAŞ’ın profesyonel atık yönetimi faaliyetlerini inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED alanında kapasitenin güçlendirilmesi için teknik yardım projesi kapsamında düzenlenen ziyaret programına, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ev sahipliği yaparken, Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanı Cihan Tatar, Sanayi Yatırımları Şube Müdürü Bengü Solguntekin ve beraberinde 13 uzman katıldı. Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, Depolama Alanları Müdürü Mahmut Kıldize’nin de hazır bulunduğu programın devamına, Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Mehmet Ersan Aytaç ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel de eşlik etti.

İZAYDAŞ tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan program, Çevre Yönetim Sistemleri Sorumlusu Aysun Saraç’ın sunumuyla devam etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan uzman heyet için Yakma Tesisi Müdürü Şahan Dede’nin eşliğinde düzenlenen teknik gezide depolama alanları, LFG tesisi ve yakma tesisi, tıbbi atık strelizasyon tesisi, biyogaz tesisi incelendi. Kontrol odası ünitesinde ise Atık Besleme ve Gaz Temizleme Sorumlusu Gülay İnoğlu, tesisin çalışma prensibini scada sistemi üzerinde uzman heyete anlattı.

Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanı Cihan Tatar, Genel Müdür Saraç’a teşekkür ederek İZAYDAŞ’ın faaliyetleri ve örnek uygulamaları bakımından projelerine önemli katkı sağlayacağını kaydederek “ÇED uygulanacak projelerde standartlarımızın geliştirilmesi için örnek alınmasına karar verilecek uygulamalar ile ilgili yasal düzenlemeler için çalışıyoruz” diye konuştu. Programın sonunda Sekapark’ı da gezen uzman heyet, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.